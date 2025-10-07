В Сумах раздались взрывы: часть города осталась без света

Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 7 октября в Сумах раздались взрывы, после чего в городе начались перебои с электроснабжением

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Отмечается, что первые взрывы прогремели после шести часов утра.

Местные жители также писали о них в соцсетях.

Позже стало известно, что в отдельных районах Сум после взрывов исчез свет. Причины взрывов и масштабы повреждений уточняются.

Напомним, накануне в результате российской атаки в Сумах загорелась крыша Перинатального центра. Внутри здания находились 11 детей, 35 пациенток, 120 работников. К счастью, им удалось спуститься в укрытие.