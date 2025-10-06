фото: Телеграмм/Алексей Гончаренко

Об этом в своей публикации сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против народного депутата от "Слуги народа" Куницкого из-за его высказываний в адрес коллеги Алексея Гончаренко.

По словам нардепа, Куницкий больше года находится за границей и до сих пор является членом Комитета по правоохранительной деятельности:

"Этот беглец сидит за границей и позволяет себе публично угрожать мне. А все потому, что я лишний раз напомнил, что он бежал за границу и при этом до сих пор является членом правоохранительного комитета".

Гончаренко отметил, что уже направил два обращения – сначала к спикеру парламента Стефанчуку, а затем к Генеральному прокурору:

"Первое обращение я направил к Стефанчуку, а второе – к Генеральному прокурору с просьбой дать правовую оценку "высказываниям" "слуги" Куницкого".

Нардеп добавил, что Куницкий еще в сентябре 2024 года выехал из страны по служебной командировке и до сих пор не вернулся.

"Человек в сентябре 2024 года сбежал из страны по служебной командировке и до сих пор не вернулся. Уже год находится неизвестно где. До сих пор является депутатом, до сих пор есть в комитетах. Но по факту отсиживается за границей и что-то позволяет писать себе о погибшем Парубии. Ну просто огромный цинизм".

Гончаренко также подчеркнул, что пытается поставить на голосование в Верховной Раде постановление об исключении Куницкого из комитета, однако пока не хватает голосов:

"Предложил поставить на голосование постановление об исключении из комитета правоохранительной деятельности слугу Куницкого. В Раде не хватает голосов".

Напомним, 30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми шаров из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.