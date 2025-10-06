12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
UA | RU
UA | RU
06 октября 2025, 20:37

Генпрокуратура открыла дело против Куницкого из-за угроз нардепу Алексею Гончаренко

06 октября 2025, 20:37
Читайте також українською мовою
фото: Телеграмм/Алексей Гончаренко
Читайте також
українською мовою

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил об уголовном производстве в отношении коллеги Куницкого из-за публичных угроз из-за границы

Об этом в своей публикации сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против народного депутата от "Слуги народа" Куницкого из-за его высказываний в адрес коллеги Алексея Гончаренко.

По словам нардепа, Куницкий больше года находится за границей и до сих пор является членом Комитета по правоохранительной деятельности:

"Этот беглец сидит за границей и позволяет себе публично угрожать мне. А все потому, что я лишний раз напомнил, что он бежал за границу и при этом до сих пор является членом правоохранительного комитета".

Гончаренко отметил, что уже направил два обращения – сначала к спикеру парламента Стефанчуку, а затем к Генеральному прокурору:

"Первое обращение я направил к Стефанчуку, а второе – к Генеральному прокурору с просьбой дать правовую оценку "высказываниям" "слуги" Куницкого".

Нардеп добавил, что Куницкий еще в сентябре 2024 года выехал из страны по служебной командировке и до сих пор не вернулся.

"Человек в сентябре 2024 года сбежал из страны по служебной командировке и до сих пор не вернулся. Уже год находится неизвестно где. До сих пор является депутатом, до сих пор есть в комитетах. Но по факту отсиживается за границей и что-то позволяет писать себе о погибшем Парубии. Ну просто огромный цинизм".

Гончаренко также подчеркнул, что пытается поставить на голосование в Верховной Раде постановление об исключении Куницкого из комитета, однако пока не хватает голосов:

"Предложил поставить на голосование постановление об исключении из комитета правоохранительной деятельности слугу Куницкого. В Раде не хватает голосов".

Напомним, 30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми шаров из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Верховная Рада угрозы генпрокурор Алексей Гончаренко Андрей Парубий Куницкий Александр уголовное производство
Украинские банкноты могут получить надпись: "Мы верим в Бога" – законопроект
06 октября 2025, 20:04
СБУ подтвердила: подозреваемый в убийстве Парубия работал на РФ
03 октября 2025, 17:35
Зеленский присвоил Андрею Парубию звание Героя Украины посмертно
01 октября 2025, 14:29
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Кропивницком задержали мужчину, который зарезал двух человек
06 октября 2025, 20:52
В Днепре задержаны два человека, которые за $13 тыс. обещали отключить камеры и незаконно переправить человека в Румынию
06 октября 2025, 20:21
25 тысяч долларов за "путешествие": в Харьковской области разоблачили очередной канал для бегства за границу
06 октября 2025, 20:05
Украинские банкноты могут получить надпись: "Мы верим в Бога" – законопроект
06 октября 2025, 20:04
Хищение средств на автомобили для спасателей: в Киеве начали расследование
06 октября 2025, 19:40
В Киевской области 92-летняя женщина попала под колеса авто – детали инцидента
06 октября 2025, 19:38
В Чернигове россияне атаковали беспилотниками жилые дома: в полиции обнародовали последствия обстрелов
06 октября 2025, 19:26
Россияне атаковали Днепропетровщину: более трех десятков ударов в день
06 октября 2025, 19:20
В Харькове произошло ДТП с участием четырех авто – пострадали пять человек
06 октября 2025, 19:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »