фото: Телеграм/Олексій Гончаренко

Про це в своєму дописі повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження проти народного депутата від "Слуги народу" Куницького через його висловлювання на адресу колеги Олексія Гончаренка.

За словами нардепа, Куницький понад рік перебуває за кордоном і досі є членом Комітету з правоохоронної діяльності:

"Цей втікач сидить за кордоном і дозволяє собі публічно погрожувати мені. А все тому, що я зайвий раз нагадав, що він втік за кордон і при цьому досі є членом правоохоронного комітету".

Гончаренко зазначив, що вже направив два звернення – спершу до спікера парламенту Стефанчука, а потім до Генерального прокурора:

"Перше звернення я направив до Стефанчука, а друге – до Генерального прокурора з проханням дати правову оцінку "висловлюванням" "слуги" Куницького".

Нардеп додав, що Куницький ще у вересні 2024 року виїхав з країни по службовому відрядженні і досі не повернувся:

"Людина в вересні 2024 року втекла з країни по службовому відрядженні і досі не повернулась. Вже рік знаходиться невідомо де. Досі є депутатом, досі є в комітетах. Але по факту відсиджується за кордоном і щось дозволяє писати собі про загиблого Парубія. Ну просто величезний цинізм".

Гончаренко також наголосив, що намагається поставити на голосування у Верховній Раді постанову про виключення Куницького з комітету, проте поки що не вистачає голосів:

"Запропонував поставити на голосування постанову про виключення з комітету правоохоронної діяльності слугу Куницького. В Раді не вистачає голосів".

Нагадаємо, 30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.