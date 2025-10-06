Фото: иллюстративное

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий внести изменения в статью 33 Закона Украины "О Национальном Банке Украины". Документ предусматривает размещение на банкнотах надписи "Мы верим в Бога"

Об этом говорится в проекте Закона Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Проект закона был получен парламентом 6 октября 2025 г. и сразу передан на рассмотрение руководству. В настоящее время он находится на стадии ознакомления и первичной обработки.

Законодатели отмечают, что целью инициативы есть укрепление символического значения национальной валюты и отражение духовных ценностей в государственных символах. В тексте документа подробно прописан порядок размещения надписи и ее формат на банкнотах.

Если законопроект будет принят, украинские банкноты получат новый элемент оформления, подчеркивающий культурную и историческую идентичность страны. Последующие этапы рассмотрения предполагают обсуждение в комитетах парламента и голосование в сессионном зале.

