12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
06 октября 2025, 20:04

Украинские банкноты могут получить надпись: "Мы верим в Бога" – законопроект

06 октября 2025, 20:04
Фото: иллюстративное
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий внести изменения в статью 33 Закона Украины "О Национальном Банке Украины". Документ предусматривает размещение на банкнотах надписи "Мы верим в Бога"

Об этом говорится в проекте Закона Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Проект закона был получен парламентом 6 октября 2025 г. и сразу передан на рассмотрение руководству. В настоящее время он находится на стадии ознакомления и первичной обработки.

Законодатели отмечают, что целью инициативы есть укрепление символического значения национальной валюты и отражение духовных ценностей в государственных символах. В тексте документа подробно прописан порядок размещения надписи и ее формат на банкнотах.

Законопроект зарегистрирован в Верховной Раде

Если законопроект будет принят, украинские банкноты получат новый элемент оформления, подчеркивающий культурную и историческую идентичность страны. Последующие этапы рассмотрения предполагают обсуждение в комитетах парламента и голосование в сессионном зале.

Напомним, украинские депутаты зарегистрировали проект постановления по выдвижению Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Инициаторы уже передали документ руководству Верховной Рады, а его детали вызвали большой интерес в политических кругах.

