18:32  04 октября
С 10 октября Укрзализныця запускает ежедневный поезд Киев-Бухарест
10:38  05 октября
Смертельный пожар в Киевской области: три человека погибли, среди них двое детей
12:20  05 октября
В Киевской области водитель автомобиля Audi A6 совершил наезд – 38-летний пешеход погиб на месте
05 октября 2025, 14:32

Массированная атака РФ: более 20 объектов под ударом, ПВО уничтожило сотни целей

05 октября 2025, 14:32
Фото: иллюстративное
В ночь на 5 октября российские войска совершили очередную массированную атаку по территории Украины, применив беспилотники и ракеты разных типов

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины, передает RegioNews.

Удар продолжался с вечера 4 октября и носил комбинированный характер – враг использовал воздушные, морские и наземные средства поражения.

Украинские радиотехнические войска обнаружили и сопроводили 549 враждебных целей. Среди них – 496 ударных беспилотников типа "Shahed", запущенных с территории России и временно оккупированного Крыма, две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 42 крылатые ракеты Х-101 и Искандер-К, а также 9 ракет "Калибр", выпущенных из Черного моря. Основное направление атаки – Львовская область.

К противодействию воздушному нападению были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и радиоэлектронной борьбы. По состоянию на 14:00, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 478 враждебных целей. В частности, сбиты 439 беспилотников "Shahed", одна аэробалистическая ракета "Кинжал", 32 ракеты Х-101/Искандер-К и 6 ракет "Калибр".

Зафиксировано по меньшей мере 8 ракетных попаданий и 57 ударов дронов по 20 разным объектам. Обломки сбитых целей рухнули еще на шести локациях. Шесть ракет не достигли своих целей – места их падения пока уточняются.

Ранее сообщалось, Россия продолжает наносить массированные удары по территории Украины, пытаясь уничтожить энергетическую систему страны накануне зимы. На этот раз атака охватила семь областей, что повлекло новые разрушения и жертвы среди гражданских.

В ночь на 5 октября во Львовской области во время комбинированного удара погибла семья из четырех человек, среди них – 15-летняя девочка. Во Львове в индустриальном парке Sparrow вспыхнул пожар из-за вражеских обстрелов.

Ночью в Запорожье в результате атаки российских войск погиб один человек, еще девять получили ранения. Пожар вспыхнул в частном секторе и многоэтажках.

По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
