Фото: Телеграмм/Андрей Садовый

В городе продолжается ликвидация пожара на территории гражданского объекта, специалисты выясняют причины возгорания и масштабы убытков

Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

Во Львове спасатели ликвидируют пожар, разгоревшийся на территории индустриального парка Sparrow. Возгорание произошло 5 октября, его очаг локализован, продолжается тушение отдельных участков.

Согласно предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Медики и службы экстренной помощи дежурят на месте происшествия, чтобы своевременно реагировать в случае усложнения ситуации.

Как сообщают местные органы власти, Sparrow является гражданским объектом, на территории которого отсутствуют военные или оборонные предприятия. Причины возгорания выясняют правоохранители и эксперты ГСЧС.

Пожарные работают в усиленном режиме, чтобы полностью ликвидировать пламя и предотвратить его распространение на соседние помещения.

