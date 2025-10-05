18:32  04 октября
05 октября 2025, 09:15

Во Львове из-за вражеских обстрелов вспыхнул пожар в индустриальном парке Sparrow

05 октября 2025, 09:15
Фото: Телеграмм/Андрей Садовый
В городе продолжается ликвидация пожара на территории гражданского объекта, специалисты выясняют причины возгорания и масштабы убытков

Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

Во Львове спасатели ликвидируют пожар, разгоревшийся на территории индустриального парка Sparrow. Возгорание произошло 5 октября, его очаг локализован, продолжается тушение отдельных участков.

Согласно предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Медики и службы экстренной помощи дежурят на месте происшествия, чтобы своевременно реагировать в случае усложнения ситуации.

Как сообщают местные органы власти, Sparrow является гражданским объектом, на территории которого отсутствуют военные или оборонные предприятия. Причины возгорания выясняют правоохранители и эксперты ГСЧС.

Пожарные работают в усиленном режиме, чтобы полностью ликвидировать пламя и предотвратить его распространение на соседние помещения.

Ранее сообщалось, Россия продолжает наносить массированные удары по территории Украины, пытаясь уничтожить энергетическую систему страны накануне зимы. На этот раз атака охватила семь областей, чем повлекла новые разрушения и жертвы среди гражданских.

