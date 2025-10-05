Фото: ГСЧС Запорожье

После ночного удара по Запорожью спасатели ликвидировали пожары и оценивают масштабы разрушений среди жилых и производственных построек

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В Запорожье в результате ночной атаки российских войск погиб один человек, еще девять получили ранения. Враг нанес комбинированный удар, применив беспилотники и управляемые авиабомбы. В результате взрывов в городе вспыхнули масштабные пожары.

Спасатели ликвидируют последствия ночного удара

Более всего пострадал частный сектор, где огонь охватил несколько жилых домов. Кроме того, зафиксировано возгорание в многоэтажном доме – повреждено само здание и два легковых автомобиля. Спасатели также ликвидировали возгорание в двух производственных помещениях и на территории с хвойной подстилкой.

Психологи оказывают помощь пострадавшим, среди которых ребенок

На местах ударов работали все экстренные службы. Сотрудники ГСЧС оперативно локализовали пожары и провели аварийно-спасательные работы, которые в настоящее время завершены. Психологи службы оказали помощь восьмерым пострадавшим, среди них – ребенок.

Местные власти уточняют масштабы разрушений и объем необходимой помощи пострадавшим жителям. Специалисты продолжают обследовать поврежденные здания и инженерные сети.

Напомним, в ночь на 5 октября Россия нанесла новый массированный удар по семи областям Украины. Энергетическая система страны получила значительные повреждения.