Фото: иллюстративное

В Украине в ближайшее время может увеличиться стоимость жилья как на покупку, так и на аренду

Об этом сообщают специалисты по недвижимости, передает RegioNews.

Основными факторами называют удорожание строительных материалов, дефицит новых проектов и повышенный спрос в более безопасных регионах. По данным аналитиков Oksagen, самые высокие арендные ставки сейчас в Ужгороде – 20 800 грн и Киеве – 20 000 грн в месяц за однокомнатную квартиру.

Стоимость стройматериалов с начала войны выросла на 35-45%, что оказывает существенное влияние на цены новостроек. Многие застройщики сократили активность из-за высоких рисков, поэтому ввод новых квадратных метров в эксплуатацию происходит медленнее, чем формируется спрос. По прогнозам экспертов, возобновление полного потока новых объектов на рынок может занять годы.

Дополнительно на рынок оказывает влияние внутренняя миграция. Семья из прифронтовых зон переезжают в более безопасные города – Киев, Львов, Тернополь и Ивано-Франковск. Это создает дополнительное давление на спрос и арендные ставки. После войны ожидается новый всплеск инвестиционной активности на рынке недвижимости.

В то же время эксперты обращают внимание, что существенный рост цен не предполагается из-за низкой покупательной способности населения, ограниченных ипотечных программ и высоких процентных ставок. Сегмент аренды остается стабильным, хотя в крупных городах по прогнозам цены могут подняться на 5-10% к концу года.

Напомним, в Украине подорожала аренда квартир на 4,5% с начала года. Средняя плата за аренду однокомнатной квартиры в июне 2025 года составила 7 504 гривен.