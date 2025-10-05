Фото: ГСЧС Львовщины

Массированные удары РФ поразили Украину в ночь на 5 октября, пострадали около десяти человек, пятеро погибли

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

В ночь на 5 октября Украина вновь подверглась масштабному обстрелу со стороны России. По словам президента Владимира Зеленского, страна оказалась под "комбинированной атакой – более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Били крылатыми ракетами, "шахедами" и в том числе "кинджалами"". Под удар попали Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.

Масштабные разрушения после ночной атаки

В результате атак пострадали десять человек, пятеро - погибли. Президент выразил соболезнования семьям погибших:

"Искренние соболезнования всем, кто потерял родных из-за этого террора".

На местах продолжают работать спасательные и восстановительные службы. Зеленский отметил, что регулярно получает доклады от руководителей ключевых ведомств, включая министра внутренних дел Игоря Клименко и министра развития громад и территорий Алексея Кулеба, а также ожидает "максимально оперативную и качественную работу чиновников по ликвидации последствий в пострадавших регионах".

Спасатели ликвидируют последствия ударов

Президент подчеркнул важность усиления защиты инфраструктуры и реализации оборонных договоренностей:

"Нужно больше защиты, более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно по ПВО, чтобы лишить смысла этого воздушного террора".

Он также призвал международных партнеров действовать более решительно:

"Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться", добавляя, что "одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии".

Напомним, в Киевской области произошел смертельный пожар, который унес жизни трех человек, среди которых двое детей. Спасатели устанавливают точную причину возгорания.