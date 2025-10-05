18:32  04 жовтня
З 10 жовтня Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Київ-Бухарест
10:38  05 жовтня
Смертельна пожежа на Київщині: троє людей загинули, серед них двоє дітей
12:20  05 жовтня
На Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд – 38-річний пішохід загинув на місці
05 жовтня 2025, 14:32

Масована атака РФ: понад 20 об'єктів під ударом, ППО знищила сотні цілей

05 жовтня 2025, 14:32
Фото: ілюстративне
У ніч на 5 жовтня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території України, застосувавши безпілотники та ракети різних типів

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає RegioNews.

Удар тривав із вечора 4 жовтня і мав комбінований характер – ворог використав повітряні, морські та наземні засоби ураження.

Українські радіотехнічні війська виявили та супроводили 549 ворожих цілей. Серед них – 496 ударних безпілотників типу "Shahed", запущених із території Росії та тимчасово окупованого Криму, дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 42 крилаті ракети Х-101 та Іскандер-К, а також 9 ракет "Калібр", випущених із Чорного моря. Основний напрямок атаки – Львівська область.

До протидії повітряному нападу були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби. Станом на 14:00 українська протиповітряна оборона знищила або подавила 478 ворожих цілей. Зокрема, збито 439 безпілотників "Shahed", одну аеробалістичну ракету "Кинджал", 32 ракети Х-101/Іскандер-К та 6 ракет "Калібр".

Зафіксовано щонайменше 8 ракетних влучань і 57 ударів дронів по 20 різних об'єктах. Уламки збитих цілей впали ще на шести локаціях. Шість ракет не досягли своїх цілей – місця їхнього падіння наразі уточнюються.

Раніше повідомлялося, Росія продовжує завдавати масованих ударів по території України, намагаючись знищити енергетичну систему країни напередодні зими. Цього разу атака охопила сім областей, спричинивши нові руйнування та жертви серед цивільних.

В ніч на 5 жовтня на Львівщині під час комбінованого удару загинула сім'я з чотирьох людей, серед них – 15-річна дівчинка. У Львові в індустріальному парку Sparrow спалахнула пожежа через ворожий обстріл.

Вночі в Запоріжжі внаслідок атаки російських військ загинула одна людина, ще дев'ятеро отримали поранення. Пожежі спалахнули у приватному секторі та багатоповерхівках.

