За сутки ВСУ ликвидировали около 1000 окупантов и уничтожили 12 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 980 окупантов, 1 танк, 12 артсистем, 271 БПЛА, а также 29 единиц авто и спецтехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 19.09.25 ориентировочно составили:
Напомним, ранее украинские защитники на Запорожском направлении 25 сентября сбили вражеский бомбардировщик Су-34, терроризировавший Запорожье.
Кроме того, спецназовцы ГУР уничтожили в Крыму два транспортных самолета Ан-26 и береговые РЛС россиян.
