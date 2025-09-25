Фото: скриншот

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

Во время рейда на остров бойцы уничтожили два транспортных самолета Ан-26, а также поразили радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".

Потери оккупантов подтверждены в сводке Генштаба ВСУ от 24 сентября.

Как хорошо горят российские Ан-26 – смотрите видео.

Напомним, ранее в Крыму бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" во время налета уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это первый в истории случай поражения самолетов этого типа. Также уничтожили вертолет Ми-8.

Украинские защитники на Запорожском направлении 25 сентября сбили вражеский бомбардировщик Су-34, терроризировавший Запорожье.