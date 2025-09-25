Спецназовцы ГУР уничтожили в Крыму два самолета Ан-26 и береговые РЛС
Спецподразделение украинской разведки "Призраки" нанесло новые удары по российским целям во временно оккупированном Крыму
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.
Во время рейда на остров бойцы уничтожили два транспортных самолета Ан-26, а также поразили радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".
Потери оккупантов подтверждены в сводке Генштаба ВСУ от 24 сентября.
Как хорошо горят российские Ан-26 – смотрите видео.
Напомним, ранее в Крыму бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" во время налета уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это первый в истории случай поражения самолетов этого типа. Также уничтожили вертолет Ми-8.
Украинские защитники на Запорожском направлении 25 сентября сбили вражеский бомбардировщик Су-34, терроризировавший Запорожье.