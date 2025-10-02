02:30  02 жовтня
В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини
01:50  02 жовтня
Треба шукати "крайнього": актор Тарас Цимбалюк відповів на критику за роль військового
00:50  02 жовтня
Квартира гумориста "Ліги Сміху" постраждала через обстріл росіян
UA | RU
UA | RU
02 жовтня 2025, 09:26

За добу ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів і знищили 12 артсистем

02 жовтня 2025, 09:26
Читайте также на русском языке
Ілюстратвине фото: Сухопутні війська ЗСУ
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 980 окупантів, 1 танк, 12 артсистем, 271 БПЛА, а також 29 одиниць авто та спецтехніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, раніше українські захисники на Запорізькому напрямку 25 вересня збили ворожий бомбардувальник Су-34, який тероризував Запоріжжя.

Окрім того, спецпризначенці ГУР знищили у Криму два транспортні літаки Ан-26 та берегові РЛС росіян.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна РФ ЗСУ Генштаб втрати росіян техніка
Росія вдарила по депо "Укрзалізниці" в Одесі: поранений машиніст
02 жовтня 2025, 08:40
На Київщині через ворожу атаку поранено чоловіка
02 жовтня 2025, 07:18
Балаклія після удару РФ: 10 постраждалих, серед них малолітня дитина
02 жовтня 2025, 07:05
Всі новини »
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
У Балаклії кількість постраждалих від удару РФ зросла до 15
02 жовтня 2025, 09:46
На Харківщині працівник похоронного бюро вкрав гроші загиблого військового
02 жовтня 2025, 09:15
Обстріл Конотопа: місто знеструмлене, водопостачання призупинено
02 жовтня 2025, 08:58
Росія вдарила по депо "Укрзалізниці" в Одесі: поранений машиніст
02 жовтня 2025, 08:40
Чорнобильська АЕС знову підключена до електропостачання: рівень радіації у нормі
02 жовтня 2025, 08:18
На Буковині викрили контрабанду преміального вина на майже 1,6 млн грн
02 жовтня 2025, 08:10
На Миколаївщині посадовець військової частини крав пальне: збитки перевищують 24 млн грн
02 жовтня 2025, 07:56
В Одесі через масштабну негоду загинули вже 10 людей
02 жовтня 2025, 07:37
На Київщині через ворожу атаку поранено чоловіка
02 жовтня 2025, 07:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »