За добу ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів і знищили 12 артсистем
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 980 окупантів, 1 танк, 12 артсистем, 271 БПЛА, а також 29 одиниць авто та спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше українські захисники на Запорізькому напрямку 25 вересня збили ворожий бомбардувальник Су-34, який тероризував Запоріжжя.
Окрім того, спецпризначенці ГУР знищили у Криму два транспортні літаки Ан-26 та берегові РЛС росіян.
