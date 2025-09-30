Армия РФ атаковала Украину 65 БпЛА: сколько сбила ПВО

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 30 сентября (с 21:00 29 сентября) противник совершил массированную атаку на Украину 65 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и другими беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной были сбиты или подавлены 46 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 6 локациях и падение обломков сбитых БПЛА на 2 локациях.

Напомним, в ночь на 30 сентября российские войска нанесли прицельный удар ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернеччина Краснопольской общины. Погибла вся семья. Кроме того, оккупанты нанесли удар по городу Бобровица Черниговской области, повредив объект энергетической инфраструктуры.