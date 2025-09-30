Киевщина под ударом дронов: поврежден дом, есть пострадавшая
Этой ночью Киевщина подверглась очередной вражеской атаке дронами. Силы противовоздушной обороны сбили часть враждебных целей, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено
Об этом сообщила Киевская ОВА, передает RegioNews.
К сожалению, в результате атаки в Броварском районе пострадала женщина 1950 года рождения. У нее возникла острая реакция на стресс и гипертонический криз. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте.
Также поврежден частный жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль.
Напомним, в ночь на 30 сентября российские войска нанесли прицельный удар ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернеччина Краснопольской общины. Погибла целая семья.
На Харьковщине из-за взрыва боеприпаса пострадал подростокВсе новости »
30 сентября 2025, 07:10Россияне обстреляли Успенский собор УПЦ МП в Херсоне
29 сентября 2025, 17:36
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Армия РФ атаковала Украину 65 БпЛА: сколько сбила ПВО
30 сентября 2025, 10:39Украинская фуражная кукуруза дорожает: какие причины
30 сентября 2025, 10:15Сильный ливень в Одессе: затоплены улицы, транспорт меняет маршруты
30 сентября 2025, 10:05ГСЧС показала последствия обстрела Сумщины, где погибла целая семья
30 сентября 2025, 09:55Россиянин обокрал консьержа в Киеве – получил 5 лет за решеткой
30 сентября 2025, 09:27За сутки ВСУ уничтожили 970 окупантов и 124 единицы техники
30 сентября 2025, 09:15Россия обстреляла Черниговщину: без света более 26 тысяч человек
30 сентября 2025, 09:08Избиение ветерана на Львовщине: полиция устанавливает детали инцидента
30 сентября 2025, 08:33Пулемет, десятки гранат и тротил: в Киеве мужчина обустроил склад боеприпасов в гараже
30 сентября 2025, 08:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все блоги »