Киевщина под ударом дронов: поврежден дом, есть пострадавшая

Иллюстративное фото: из открытых источников

Этой ночью Киевщина подверглась очередной вражеской атаке дронами. Силы противовоздушной обороны сбили часть враждебных целей, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено

Об этом сообщила Киевская ОВА, передает RegioNews.

К сожалению, в результате атаки в Броварском районе пострадала женщина 1950 года рождения. У нее возникла острая реакция на стресс и гипертонический криз. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте.

Также поврежден частный жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль.

Напомним, в ночь на 30 сентября российские войска нанесли прицельный удар ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернеччина Краснопольской общины. Погибла целая семья.