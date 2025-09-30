За сутки ВСУ уничтожили 970 окупантов и 124 единицы техники

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 970 окупантов и четыре танка, одну боевую бронированную машину, 27 артиллерийских систем, одну РСЗО, один вертолет, 90 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 19.09.25 ориентировочно составили:

Напомним, на днях уркаинские разведчики уничтожили вражеский автомобиль УАЗ "Буханка". В нем находились не менее четырех операторов беспилотных летательных аппаратов российской армии.

Кроме того, недавно спецназовцы ГУР уничтожили в Крыму два самолета Ан-26 и береговые РЛС. Потери окупантов подтверждены в возведении Генштаба ВСУ от 24 сентября.