ГСЧС показала последствия обстрела Сумщины, где погибла целая семья

Фото: ГСЧС Сумщины

В Сумской области погибли супруги с двумя маленькими детьми, в их дом попал российский беспилотник. Спасатели обнародовали фото последствий атаки, показав масштаб разрушений

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что под удар попали частично разрушившиеся двухэтажный и одноэтажный дома.

После попадания возник пожар, который спасатели одновременно тушили и обследовали поврежденные помещения.

Из-под завалов одного из помещений деблокировали тела четырех погибших – родителей и их сыновей 2018 и 2021 годов рождения. Как уточнили в областной прокуратуре, мужу было 35 лет, его жене – 26.

Напомним, в ночь на 30 сентября российские войска нанесли прицельный удар ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернеччина Краснопольской общины. Погибла вся семья.