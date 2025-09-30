08:33  30 сентября
Избиение ветерана на Львовщине: полиция устанавливает детали инцидента
07:10  30 сентября
На Харьковщине из-за взрыва боеприпаса пострадал подросток
01:55  30 сентября
"Очень сложно": певица Надя Дорофеева откровенно рассказала о своей диете
30 сентября 2025, 09:08

Россия обстреляла Черниговщину: без света более 26 тысяч человек

30 сентября 2025, 09:08
Иллюстративное фото: из открытых источников
Сегодня утром, 30 сентября, российская армия нанесла удар по городу Бобровица Черниговской области, повредив объект энергетической инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

Отмечается, что без электроснабжения осталось более 26 тысяч абонентов в городе и близлежащих населенных пунктах.

Энергетики уже приступили к восстановительным работам, однако их выполнение будет осуществляться с учетом ситуации безопасности.

Компания напомнила о необходимости соблюдения информационной тишины и посоветовала избегать приближения к объектам энергетической инфраструктуры во время тревоги.

Также "Укрзализныця" сообщила об изменениях движения поездов на Черниговщине: ряд рейсов из Киева в Нежин был отменен или курсирует со значительными задержками.

Напомним, в ночь на 30 сентября российские войска нанесли прицельный удар ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернеччина Краснопольской общины. Погибла целая семья.

Черниговская область война энергетика электричество российская армия отключения света
