Россия обстреляла Черниговщину: без света более 26 тысяч человек

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня утром, 30 сентября, российская армия нанесла удар по городу Бобровица Черниговской области, повредив объект энергетической инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

Отмечается, что без электроснабжения осталось более 26 тысяч абонентов в городе и близлежащих населенных пунктах.

Энергетики уже приступили к восстановительным работам, однако их выполнение будет осуществляться с учетом ситуации безопасности.

Компания напомнила о необходимости соблюдения информационной тишины и посоветовала избегать приближения к объектам энергетической инфраструктуры во время тревоги.

Также "Укрзализныця" сообщила об изменениях движения поездов на Черниговщине: ряд рейсов из Киева в Нежин был отменен или курсирует со значительными задержками.

Напомним, в ночь на 30 сентября российские войска нанесли прицельный удар ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернеччина Краснопольской общины. Погибла целая семья.