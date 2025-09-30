Иллюстративное фото: Новинка

В ночь на 30 сентября российские войска нанесли прицельный удар ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернеччина Краснопольской общины

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в доме проживали супруги с двумя малолетними детьми. К сожалению, спастись не удалось никому.

Спасатели деблокировали из-под завалов тела четырех погибших – родителей и их сыновей 6 и 4 лет.

"Это страшная и невосполнимая потеря для всего общества и области. Выражают искренние соболезнования родным и близким погибшей семьи", - отметил Григоров.

Напомним, во время массированной ночной атаки России на Киев в ночь на воскресенье, 28 сентября, погибли пять человек, среди них – 12-летняя девочка. Кроме того, еще 23 киевлянина получили ранения.