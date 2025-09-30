08:33  30 сентября
Избиение ветерана на Львовщине: полиция устанавливает детали инцидента
07:10  30 сентября
На Харьковщине из-за взрыва боеприпаса пострадал подросток
01:55  30 сентября
"Очень сложно": певица Надя Дорофеева откровенно рассказала о своей диете
30 сентября 2025, 07:24

Трагедия на Сумщине: россияне убили семью с двумя маленькими детьми

30 сентября 2025, 07:24
Иллюстративное фото: Новинка
В ночь на 30 сентября российские войска нанесли прицельный удар ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернеччина Краснопольской общины

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в доме проживали супруги с двумя малолетними детьми. К сожалению, спастись не удалось никому.

Спасатели деблокировали из-под завалов тела четырех погибших – родителей и их сыновей 6 и 4 лет.

"Это страшная и невосполнимая потеря для всего общества и области. Выражают искренние соболезнования родным и близким погибшей семьи", - отметил Григоров.

Напомним, во время массированной ночной атаки России на Киев в ночь на воскресенье, 28 сентября, погибли пять человек, среди них – 12-летняя девочка. Кроме того, еще 23 киевлянина получили ранения.

На Харьковщине из-за взрыва боеприпаса пострадал подросток
30 сентября 2025, 07:10
Россияне обстреляли Успенский собор УПЦ МП в Херсоне
29 сентября 2025, 17:36
В Херсоне в результате обстрела погиб мужчина
29 сентября 2025, 13:27
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Армия РФ атаковала Украину 65 БпЛА: сколько сбила ПВО
30 сентября 2025, 10:39
Украинская фуражная кукуруза дорожает: какие причины
30 сентября 2025, 10:15
Сильный ливень в Одессе: затоплены улицы, транспорт меняет маршруты
30 сентября 2025, 10:05
ГСЧС показала последствия обстрела Сумщины, где погибла целая семья
30 сентября 2025, 09:55
Россиянин обокрал консьержа в Киеве – получил 5 лет за решеткой
30 сентября 2025, 09:27
За сутки ВСУ уничтожили 970 окупантов и 124 единицы техники
30 сентября 2025, 09:15
Россия обстреляла Черниговщину: без света более 26 тысяч человек
30 сентября 2025, 09:08
Киевщина под ударом дронов: поврежден дом, есть пострадавшая
30 сентября 2025, 08:42
Избиение ветерана на Львовщине: полиция устанавливает детали инцидента
30 сентября 2025, 08:33
Пулемет, десятки гранат и тротил: в Киеве мужчина обустроил склад боеприпасов в гараже
30 сентября 2025, 08:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
