30 вересня 2025, 10:39

Армія РФ атакувала Україну 65-ма БпЛА: скільки збила ППО

30 вересня 2025, 10:39
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 30 вересня (з 21:00 29 вересня) противник здійснив масовану атаку на Україну 65-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими безпілотниками 

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною було збито або подавлено 46 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 6 локаціях та падіння уламків збитих БпЛА на 2 локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня російські війська завдали прицільного удару ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади. Загинула вся родина. Окрім того, окупанти здійснили удар по місту Бобровиця Чернігівської області, пошкодивши об'єкт енергетичної інфраструктури.

