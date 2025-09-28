Комбінований удар РФ по Україні: ППО збила понад 600 повітряних цілей

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 28 вересня (з 20:30 27 вересня) Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА та ракет повітряного й морського базування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що під час нападу було виявлено та здійснено супровід 643 засобів повітряного нападу:

593 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера та інших;

2 реактивних БПЛА типу "Бандероль";

2 аеробалістичних ракети Х-47М2 "Кинджал";

38 крилатих ракет Х-101;

8 крилатих ракет "Калібр".

Основний напрямок удару – Київ.

Протиповітряний захист України, включно з авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами РЕБ і мобільними вогневими групами, збив або подавив 611 повітряних цілей.

Попри це, зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БПЛА на 16 локаціях, а уламки збитих об’єктів впали на 25 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакувала Україну дронами. Однією з цілей обстрілу був Київ та Київська область. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові об'єкти в кількох районах. Відомо про 4 загиблих, серед них – 12-річна дівчинка.