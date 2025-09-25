НАБУ и САП передали в суд дело против чиновника СБУ и его сообщников: что им инкриминируют

Иллюстративное фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело в отношении начальника сектора Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности и еще двух человек по обвинению в требовании неправомерной выгоды

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ

По данным следствия, чиновник СБУ вместе с сообщниками требовал 300 тыс. дол. США от человека, в отношении которого осуществляло оперативное сопровождение по делу об организации незаконной переправки военнообязанных за границу.

В случае получения денег, он обещал уничтожить часть материалов дела и скрыть установленные факты.

В случае отказа угрожал применить меры по привлечению лица к уголовной ответственности по более строгим статьям, связанным с национальной безопасностью.

Злоумышленников разоблачили после получения части неправомерной выгоды в сумме 72 тыс. дол. США.

Действия должностного лица СБУ квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а его сообщников – по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 УК Украины.

