25 сентября 2025, 12:35

НАБУ и САП передали в суд дело против чиновника СБУ и его сообщников: что им инкриминируют

25 сентября 2025, 12:35
Иллюстративное фото: из открытых источников
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело в отношении начальника сектора Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности и еще двух человек по обвинению в требовании неправомерной выгоды

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник СБУ вместе с сообщниками требовал 300 тыс. дол. США от человека, в отношении которого осуществляло оперативное сопровождение по делу об организации незаконной переправки военнообязанных за границу.

В случае получения денег, он обещал уничтожить часть материалов дела и скрыть установленные факты.

В случае отказа угрожал применить меры по привлечению лица к уголовной ответственности по более строгим статьям, связанным с национальной безопасностью.

Злоумышленников разоблачили после получения части неправомерной выгоды в сумме 72 тыс. дол. США.

Действия должностного лица СБУ квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а его сообщников – по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Напомним, сегодня НАБУ заявило о проведении обысков СБУ у бывших сотрудников, расследовавших преступления в органах власти и предприятиях. Говорят, такие действия могут свидетельствовать об усилении давления на независимость антикоррупционных институций.

Ранее правоохранители сообщили детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, задержанному СБУ по подозрению в связях с Россией, новое подозрение.

Также сообщалось, что конфликт между президентом и НАБУ накаляется на фоне расследования пленок Миндича.

Читайте также: Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП

