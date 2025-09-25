Суд оставил Шуфрича под стражей до 4 октября

Фото: Суспильне Новости/Лиля Гончарук

Шевченковский районный суд Киева 24 сентября не удовлетворил ходатайство защиты и оставил без изменений меру пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича, обвиняемого в государственной измене. Он и дальше будет находиться под стражей по меньшей мере до 4 октября

Об этом сообщает "Суспильне", передает RegioNews.

Адвокаты просили перевести Шуфрича под домашний арест, ссылаясь на ухудшение его здоровья и потребность в медицинской реабилитации. Защитники отмечали проблемы со слухом и постоянной боли после операции.

Сам Шуфрич в суде заявил, что уже семь месяцев страдает от боли и не получил необходимой послеоперационной помощи.

"Рисков нет, куда я побегу? Разве что, как судью Чауса, меня кто-то украдет", – сказал депутат.

Прокуроры настояли на том, что риски скрытия и влияния на свидетелей сохраняются.

Кроме того, во время заседания обвинения зачитало часть обвинительного акта, в котором говорится, что Шуфрич выполнял задачи бывшего секретаря СНБО времен Януковича Владимира Сивковича, которого считают агентом ФСБ и координатором российской агентуры в Украине.

Остальные материалы обвинения планируют объявить на следующих заседаниях.

Напомним, в сентябре 2023 года во время обысков у нардепа Нестора Шуфрича обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ. В тот же день Шуфричу избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Верховная Рада на заседании 20 сентября сняла Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова.

С 15 сентября 2023 года нардеп находится в СИЗО без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.