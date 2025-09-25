07:54  25 сентября
В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование
08:59  25 сентября
В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф
09:53  25 сентября
В Криворожском интернате пациентов заставляли копать могилы и работать бесплатно
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2025, 09:40

СБУ проводит следственные действия у бывших детективов НАБУ

25 сентября 2025, 09:40
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

НАБУ заявило о проведении обысков СБУ у бывших сотрудников, расследовавших преступления в органах власти и предприятиях

Об этом в Национальном антикоррупционном бюро сообщили утром 25 сентября, передает RegioNews.

СБУ проводит следственные действия у бывших сотрудников НАБУ, которые сейчас работают в Укрзализныце.

Как отметили в Бюро, эти действия могут быть связаны с предварительной работой детективов в составе следственных групп, расследовавших деятельность организованных преступных группировок на госпредприятиях и в органах власти, в том числе и в СБУ.

В НАБУ подчеркнули, что такие действия могут свидетельствовать об усилении давления на независимость антикоррупционных институтов.

Напомним, ранее правоохранители сообщили детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, задержанному СБУ по подозрению в связях с Россией, новое подозрение.

Также сообщалось, что конфликт между президентом и НАБУ накаляется на фоне расследования пленок Миндича.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ СБУ детектив обыски следственные действия
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
На Харьковщине задержали агентку РФ, которая собирала данные об обороне на Изюмском направлении
25 сентября 2025, 11:14
На Ровенщине несовершеннолетний угнал авто и съехал в канаву
25 сентября 2025, 10:53
В больницах Запорожья находится 31 пострадавший от вражеских атак: восемь – в тяжелом состоянии
25 сентября 2025, 10:45
Спецназовцы ГУР уничтожили в Крыму два самолета Ан-26 и береговые РЛС
25 сентября 2025, 10:29
"Журналистика" под прикрытием: россияне учат детей распространять пропаганду
25 сентября 2025, 10:27
Черниговщина под массированными атаками: повреждены дома и объект инфраструктуры, возникли пожары
25 сентября 2025, 10:08
В Криворожском интернате пациентов заставляли копать могилы и работать бесплатно
25 сентября 2025, 09:53
Пожар на Подоле в Киеве: загорелись четыре автомобиля
25 сентября 2025, 09:51
В Тернопольской области разоблачили подпольное производство табака: изъято более 11 тонн продукции
25 сентября 2025, 09:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »