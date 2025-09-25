Фото: из открытых источников

НАБУ заявило о проведении обысков СБУ у бывших сотрудников, расследовавших преступления в органах власти и предприятиях

Об этом в Национальном антикоррупционном бюро сообщили утром 25 сентября, передает RegioNews.

СБУ проводит следственные действия у бывших сотрудников НАБУ, которые сейчас работают в Укрзализныце.

Как отметили в Бюро, эти действия могут быть связаны с предварительной работой детективов в составе следственных групп, расследовавших деятельность организованных преступных группировок на госпредприятиях и в органах власти, в том числе и в СБУ.

В НАБУ подчеркнули, что такие действия могут свидетельствовать об усилении давления на независимость антикоррупционных институтов.

Напомним, ранее правоохранители сообщили детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, задержанному СБУ по подозрению в связях с Россией, новое подозрение.

Также сообщалось, что конфликт между президентом и НАБУ накаляется на фоне расследования пленок Миндича.