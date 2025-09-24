16:42  24 сентября
24 сентября 2025, 18:10

Трагедия в Киевском СИЗО: умер обвиняемый в смерти другого заключенного

24 сентября 2025, 18:10
Иллюстративное фото: из открытых источников
Прокуроры открыли уголовное производство по факту смерти заключенного в Киевском СИЗО

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, 17 сентября одному из заключенных Киевского следственного изолятора стало плохо. Медики зафиксировали тяжелые внутренние повреждения, мужчину госпитализировали и прооперировали.

Однако 24 сентября он скончался в больнице.

Погибший был бывшим сотрудником этого же СИЗО и проходил по делу о действиях, которые по версии следствия привели к смерти другого заключенного.

Продолжаются первоочередные следственные действия: устанавливаются обстоятельства инцидента и круг возможных причастных.

Напомним, в Киеве будут судить шестерых участников группировки, организовавших наркотрафик в СИЗО и требовавших деньги из заключенных. По данным Национальной полиции, организаторами незаконной схемы были двое братьев. Их действия координировал так называемый "вор в законе", ранее также находившийся в СИЗО.

24 сентября 2025
