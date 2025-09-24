Фото: иллюстративное

По материалам Службы безопасности Украины, речь идет об одном из самых ценных агентов фсб, который передавал врагу важные данные об украинской авиационной инфраструктуре

Помимо тюремного срока, суд также постановил конфискацию имущества злоумышленника. Задержание агента произошло летом 2025 года во Львовской области во время специальной операции, которая проводилась при взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ.

Установлено, что шпион занимал должность руководителя квартирно-эксплуатационной службы одной из бригад Воздушных Сил Украины. Его завербовали с помощью бывшей жены, которая является экс-военной и входит в агентурный аппарат фсб во временно оккупированном Мелитополе. После этого он напрямую общался со спецназовцем вражеской разведки.

По данным следствия, агент готовил координаты для масштабной ракетно-дроновой атаки россии на оперативные аэродромы и логистические базы техобслуживания боевых самолетов ВСУ. Военные контрразведчики СБУ вовремя разоблачили предателя, задокументировали его действия и провели задержание. Во время обыска у злоумышленника обнаружили смартфон с доказательствами противоправной деятельности и незарегистрированный автомат Калашникова с патронами.

Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная группой лиц в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

