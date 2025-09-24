16:42  24 сентября
Перепутал авто с военным: в Киеве мужчина поджег чужой пикап
11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2025, 18:45

Российский "крот" в рядах Воздушных Сил получил 15 лет за госизмену

24 сентября 2025, 18:45
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

По материалам Службы безопасности Украины, речь идет об одном из самых ценных агентов фсб, который передавал врагу важные данные об украинской авиационной инфраструктуре

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Помимо тюремного срока, суд также постановил конфискацию имущества злоумышленника. Задержание агента произошло летом 2025 года во Львовской области во время специальной операции, которая проводилась при взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ.

Установлено, что шпион занимал должность руководителя квартирно-эксплуатационной службы одной из бригад Воздушных Сил Украины. Его завербовали с помощью бывшей жены, которая является экс-военной и входит в агентурный аппарат фсб во временно оккупированном Мелитополе. После этого он напрямую общался со спецназовцем вражеской разведки.

По данным следствия, агент готовил координаты для масштабной ракетно-дроновой атаки россии на оперативные аэродромы и логистические базы техобслуживания боевых самолетов ВСУ. Военные контрразведчики СБУ вовремя разоблачили предателя, задокументировали его действия и провели задержание. Во время обыска у злоумышленника обнаружили смартфон с доказательствами противоправной деятельности и незарегистрированный автомат Калашникова с патронами.

Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная группой лиц в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Напомним, в Хмельницком задержан агент фсб во время выполнения задач врага. Следствие установило, что он передавал координаты для возможных ракетно-дроновых атак на военные и критические объекты региона.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ ФСБ РФ Воздушные силы государственная измена Львовская область суд
Во Львовской области осудили "смотрящего" за учреждением исполнения наказаний
24 сентября 2025, 13:55
Оружие и патроны "по почте": львовская полиция разоблачила торговца оружием
24 сентября 2025, 13:50
На Черниговщине отца-насильника приговорили к 15 годам тюрьмы
24 сентября 2025, 13:29
Все новости »
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
Подделали документы и не вернули кредит: в Киеве двум бизнесменам светит тюрьма
24 сентября 2025, 19:54
В Тернополе из-за сломанного бачка мужчина "слил" в канализацию более 173 тысяч гривен
24 сентября 2025, 19:40
Масштабная фишинговая атака: мошенники прислали тысячам украинцев СМС от имени "Новой почты"
24 сентября 2025, 19:22
Женщины, студенты и курсанты: как гражданские готовятся защищать себя и родных в Запорожье
24 сентября 2025, 19:20
В Винницкой области сообщили о подозрении жительнице Херсонщины за коллаборационную деятельность
24 сентября 2025, 19:08
На Житомирщине появился памятник Кузьме Скрябину
24 сентября 2025, 18:57
Лубинец обратился в международные организации из-за расстрела гражданских в Донецкой области
24 сентября 2025, 18:53
Директор строительной компании обвиняется в хищении 6 млн грн на ремонт дома в Запорожье
24 сентября 2025, 18:29
Трагедия в Киевском СИЗО: умер обвиняемый в смерти другого заключенного
24 сентября 2025, 18:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »