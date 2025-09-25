12:51  25 вересня
25 вересня 2025, 12:35

НАБУ і САП передали до суду справу проти високопосадовця СБУ та його спільників: що їм інкримінують

25 вересня 2025, 12:35
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу щодо начальника сектору Департаменту захисту національної державності Служби безпеки та ще двох осіб за обвинуваченням у вимаганні неправомірної вигоди

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець СБУ разом зі спільниками вимагав 300 тис. дол. США від особи, стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі про організацію незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон.

У разі отримання грошей він обіцяв знищити частину матеріалів справи та приховати встановлені факти.

У разі відмови погрожував застосувати заходи для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями, пов'язаними з національною безпекою.

Зловмисників викрили після одержання частини неправомірної вигоди в сумі 72 тис. дол. США.

Дії посадовця СБУ кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, а його спільників – за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, сьогодні НАБУ заявило про проведення обшуків СБУ у колишніх співробітників, що розслідували злочини в органах влади і підприємствах. В Кажуть, такі дії можуть свідчити про посилення тиску на незалежність антикорупційних інституцій.

Раніше правоохоронці повідомили детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, якого затримала СБУ за підозрою у зв’язках із Росією, нову підозру.

Також повідомлялося, що конфлікт між президентом та НАБУ загострюється на тлі розслідування плівок Міндіча.

Читайте також: Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП

