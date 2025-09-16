12:05  16 сентября
Во Львове мужчина принудил дочь к фиктивному браку ради отсрочки для "клиента"
10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
16 сентября 2025, 13:40

В Раде предлагают освобождать от мобилизации тех, кто поселил у себя ВПЛ

16 сентября 2025, 13:40
иллюстративное фото: из открытых источников
В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагают получать отсрочку всем тем, кто предоставит заявление от двух лиц со статусом ВПЛ, о том, что военнообязанный предоставил им бесплатно жилье для проживания

Как передает RegioNews, соответствующий законопроект №14037 опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

По словам автора документа Георгия Мазураша, внутренне перемещенные лица часто обращаются с жалобами на жилищные проблемы.

"Сограждане отмечают, что, по их наблюдениям, в разных регионах есть жилье, которое временно не эксплуатируется собственниками и которое могли бы предоставлять для проживания ВПЛ, если бы государство обеспечило определенные реалистичные стимулы для владельцев такого жилья. В частности, предлагают предположить, что если военнообязанные предоставляют имеющееся для проживания больше или менее со статусом внутренне перемещенных лиц таким гражданам предоставить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации", – говорится в пояснительной записке к закону.

Напомним, "еОселя" стала доступнее для ВПЛ и жителей прифронтовых общин. Об этом заявила глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
07 августа 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
