В Раде предлагают освобождать от мобилизации тех, кто поселил у себя ВПЛ

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагают получать отсрочку всем тем, кто предоставит заявление от двух лиц со статусом ВПЛ, о том, что военнообязанный предоставил им бесплатно жилье для проживания

Как передает RegioNews, соответствующий законопроект №14037 опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

По словам автора документа Георгия Мазураша, внутренне перемещенные лица часто обращаются с жалобами на жилищные проблемы.

"Сограждане отмечают, что, по их наблюдениям, в разных регионах есть жилье, которое временно не эксплуатируется собственниками и которое могли бы предоставлять для проживания ВПЛ, если бы государство обеспечило определенные реалистичные стимулы для владельцев такого жилья. В частности, предлагают предположить, что если военнообязанные предоставляют имеющееся для проживания больше или менее со статусом внутренне перемещенных лиц таким гражданам предоставить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации", – говорится в пояснительной записке к закону.

