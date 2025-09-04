17:15  04 сентября
На Волыни мужчины избили сотрудников ТЦК, вырвали у них пистолет и открыли по ним огонь
15:43  04 сентября
Россияне ударили ракетой по Чернигову
15:12  04 сентября
В пятницу в Украине будет сухо и жарко
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2025, 20:57
Пресс-релиз

Почему украинцы выбирают DIM.RIA для поиска жилья

04 сентября 2025, 20:57
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Рынок недвижимости в Украине быстро меняется, и поэтому ключевым становится доступ к реальным объявлениям и профессиональным инструментам выбора. Именно так себя позиционирует DIM.RIA: маркетплейс, где вы быстро находите квартиру под ваш бюджет и сценарий жизни

С деталями и актуальными предложениями можно ознакомиться на https://dom.ria.com/. Это даёт возможность сразу переходить от поиска к реальным действиям, экономя время и усилия.

Верифицированность и прозрачность – основа доверия

Для принятия решения о покупке или продаже жилья важна не только цена, но и качество информации. DIM.RIA выстраивает процесс так, чтобы усилить доверие к каждому листингу. Платформа поощряет заполненность карточки объекта, чёткие фото и честные описания, чтобы вы видели факты, а не рекламу.

  • Высокая информативность объявлений. Планировка, состояние, площади, этажность, удобства и окружение – всё подано структурировано, чтобы быстро отсеять нерелевантное.
  • Актуальность. Акцент на своевременном обновлении данных и корректной коммуникации продавца с потенциальным покупателем.
  • Прозрачность относительно цены. Указывается реальная "цена входа" в сделку, с возможностью оперативно сравнивать аналоги.
  • Визуальная достоверность. Качественные фото помогают сэкономить время на ненужных показах.

В итоге вы получаете управляемый алгоритм поиска: меньше случайностей, больше контролируемых шагов к решению купить квартиру.

Аналитический подход к выбору

Профессиональный покупатель (и не только риелтор) смотрит не на одно объявление, а на "картину рынка". DIM.RIA даёт возможность оценивать контекст: от средних показателей по районам до диапазонов, в которых реально происходит продажа. Здесь важно видеть ориентиры по стоимости, чтобы понимать, адекватна ли цена конкретного объекта в сравнении с аналогами.

Дополнительно помогает геоанализ: можно отслеживать, где спрос стабильнее, где темпы продаж быстрее и какие микролокации самые популярные. Также стоит учитывать общие рыночные настроения – как меняется активность в сегментах новостроек и вторичного фонда, что выбирают семьи, инвесторы или IT-специалисты. Эти рамки помогают смотреть шире, чтобы выбирать не импульсивно, а действительно сравнивать цены, условия, локации и т.д.

Удобный поиск и фильтры, которые работают на результат

На этапе отбора важна скорость. DIM.RIA предлагает гибкие фильтры, которые подстраиваются под задачу: вы задаёте параметры и получаете релевантный пул вариантов без ручного "прокручивания" сотен объявлений.

  • Условия. Локация (город, район, микрорайон), тип жилья (новостройка/вторичный рынок), площадь, этаж/этажность.
  • Бюджет. Мин/макс цена и сценарии торга, чтобы избежать переплаты.
  • Состояние. С ремонтом/без, меблированная, отдельная кухня, балкон/лоджия, двухуровневая, высота потолка.
  • Жизненные детали. Детская инфраструктура рядом, парковка, pet-friendly, доступность транспорта, наличие укрытия.

Благодаря такой "чистой" выборке вы видите не случайную недвижимость, а ту, что соответствует вашей модели жизни и финансовому плану.

Польза для покупателя и для продавца

DIM.RIA одинаково системен и для стороны покупки, и для стороны продажи. Покупатель получает предсказуемый путь к сделке; продавец – понятную модель вывода объекта на рынок.

  • Для покупателя. Быстрый старт с "короткого списка", возможность сравнить аналоги, понимание коридора цены и аргументы для переговоров.
  • Для продавца. Корректная подача объекта, выход на целевую аудиторию и экономия времени на показах благодаря релевантному трафику.

В результате выигрывают обе стороны: сделки происходят быстрее, а ожидания относительно цены и характеристик квартиры синхронизируются.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
DIM.RIA квартира жильё Дом
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Вакансии недели в Харьковской области: кого ищут и какие зарплаты предлагают
04 сентября 2025, 21:35
Несколько мнений после сегодняшнего саммита "коалиции желающих"
04 сентября 2025, 21:26
В Харькове задержали таксиста, который с напарником обокрал военного
04 сентября 2025, 20:43
В Днепре судили предателя, работавшего на российскую ФСБ
04 сентября 2025, 20:21
Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
04 сентября 2025, 20:20
Генералу СБУ, подозреваемому в незаконном обогащении, избрали меру пресечения
04 сентября 2025, 19:45
В Запорожье в пожаре погибла женщина
04 сентября 2025, 19:44
Смертельное ДТП в Закарпатье: погиб военнослужащий
04 сентября 2025, 19:20
На оккупированных территориях нет вакцин от бешенства - "Желтая лента"
04 сентября 2025, 18:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »