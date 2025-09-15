12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2025, 13:19

"еОселя" стала доступнее для ВПЛ и жителей прифронтовых громад

15 сентября 2025, 13:19
Читайте також українською мовою
фото: rbc.ua
Читайте також
українською мовою

Государство сделало доступнее программу "еОселя" – нардеп Шуляк

Государство расширило возможности государственной ипотечной программы "еОселя", сделав ее более доступной для переселенцев и тех украинцев, которые проживают в прифронтовых громадах.

Об этом заявила глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.
"Жилье – это не роскошь, а базовая потребность каждого человека. Вся украинская власть – Президент, правительство, парламент, партия "Слуга Народа", региональная власть – сфокусированы на том, чтобы помочь нашим гражданам, их семьям решить жилищный вопрос, прежде всего это касается наших военных, всех, кто причастен к обороне страны, всех тех, у кого повреждено и утрачено жилье из-за войны. Именно поэтому государство по заданию Президента Владимира Зеленского запустило эффективные программы: "еОселя", а также "еВидновлення", к созданию которой мы с командой приложили немало усилий, и уже более 35 млрд грн украинцы получили как компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье. Украина продолжает восстанавливаться… даже в самые тяжелые военные времена. Эти программы – не только о квадратных метрах. Это о возвращении уверенности, что у каждой семьи будет свой дом", – отметила Елена Шуляк и добавила, что она сейчас вместе со "Слугой Народа" также работает над реформированием всей жилищной политики, чтобы создать современную и справедливую систему.

Отныне при покупке жилья по "еОселе" государство будет покрывать до 70% первого взноса по ипотеке (однако не более 30% стоимости жилья); возмещать до 70% компенсации ежемесячных платежей в течение первого года кредитования и до 40 тыс. грн предоставит на сопутствующие расходы (комиссии, сборы, страховые платежи).

Такие изменения, отмечают в партии "Слуга Народа", заработали с 10 сентября и касаются жилья, которое стоит до 2 млн грн и не старше определенного возраста: для ВПЛ в Киеве и областных центрах – не старше 10 лет, в других населенных пунктах – не старше 20 лет; для жителей в прифронтовых громадах – до 10 лет на таких же территориях и до 3 лет вне их пределов.

В целом, добавляют в политической силе, уже более 18 тыс. семей получили льготную ипотеку за время работы этой программы. Больше половины из них – это военнослужащие, работники сектора безопасности и ветераны.
Однако команда партийцев "Слуги Народа" и ее глава Елена Шуляк также продолжают работать дальше над увеличением доступности "еОсели". В прошлом году переселенцы получили возможность брать в ипотеку жилье возрастом до 10 лет, а не до 3-х, как было до этого. "Это изменение, на которое я лично неоднократно указывала и которое дало возможность приобрести относительно недорогую недвижимость на вторичном рынке в регионах. Но мы считаем, что и этого недостаточно, именно поэтому партия "Слуга Народа" продолжает выступать и за уменьшение первоначального взноса с 20% до 15% и снижение ипотечной ставки с 7% до 3%", – резюмирует Елена Шуляк.

Ранее Елена Шуляк рассказала, как украинцам получить психологическую помощь рядом с домом. Для этого в разных регионах Украины уже открыто 287 центров жизнестойкости.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
выплаты экономика ВПЛ Шуляк Елена Алексеевна еОселя
Польша изменила правила выплат украинцам
13 сентября 2025, 00:11
В Украине изменили правила международных перевозок
08 сентября 2025, 18:59
3 миллиона сразу: в Минобороны изменили порядок выплат семьям погибших защитников
08 сентября 2025, 11:07
Все новости »
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
Усик меняет ринг на поле: легендарный боксер сыграет в футбол
15 сентября 2025, 14:54
Ветеран войны из Запорожья реставрирует раритетные мотоциклы – их покажут в Киеве
15 сентября 2025, 14:32
В Киевской области произошел взрыв возле мусорки: есть погибшая и раненый
15 сентября 2025, 14:27
На Закарпатье будут судить мужчину, который раскопал уникальное сокровище кельтов и пытался его продать
15 сентября 2025, 14:19
Ночной обстрел Херсона: в ГВА показали последствия
15 сентября 2025, 14:08
1300 случаев кори за семь месяцев: где в Украине ситуация самая плохая
15 сентября 2025, 13:38
Захочу – куплю себе "Майбах" или "Роллс Ройс": Михайлова ответила на критику по поводу приобретения авто
15 сентября 2025, 13:35
Бои за Донбасс: "Азов" и ВСУ освободили еще один населенный пункт
15 сентября 2025, 13:17
На Запорожье россияне убили мужчину дроном
15 сентября 2025, 13:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »