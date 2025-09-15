"еОселя" стала доступнее для ВПЛ и жителей прифронтовых громад

фото: rbc.ua

Государство расширило возможности государственной ипотечной программы "еОселя", сделав ее более доступной для переселенцев и тех украинцев, которые проживают в прифронтовых громадах.

Об этом заявила глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

"Жилье – это не роскошь, а базовая потребность каждого человека. Вся украинская власть – Президент, правительство, парламент, партия "Слуга Народа", региональная власть – сфокусированы на том, чтобы помочь нашим гражданам, их семьям решить жилищный вопрос, прежде всего это касается наших военных, всех, кто причастен к обороне страны, всех тех, у кого повреждено и утрачено жилье из-за войны. Именно поэтому государство по заданию Президента Владимира Зеленского запустило эффективные программы: "еОселя", а также "еВидновлення", к созданию которой мы с командой приложили немало усилий, и уже более 35 млрд грн украинцы получили как компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье. Украина продолжает восстанавливаться… даже в самые тяжелые военные времена. Эти программы – не только о квадратных метрах. Это о возвращении уверенности, что у каждой семьи будет свой дом", – отметила Елена Шуляк и добавила, что она сейчас вместе со "Слугой Народа" также работает над реформированием всей жилищной политики, чтобы создать современную и справедливую систему.

Отныне при покупке жилья по "еОселе" государство будет покрывать до 70% первого взноса по ипотеке (однако не более 30% стоимости жилья); возмещать до 70% компенсации ежемесячных платежей в течение первого года кредитования и до 40 тыс. грн предоставит на сопутствующие расходы (комиссии, сборы, страховые платежи).

Такие изменения, отмечают в партии "Слуга Народа", заработали с 10 сентября и касаются жилья, которое стоит до 2 млн грн и не старше определенного возраста: для ВПЛ в Киеве и областных центрах – не старше 10 лет, в других населенных пунктах – не старше 20 лет; для жителей в прифронтовых громадах – до 10 лет на таких же территориях и до 3 лет вне их пределов.

В целом, добавляют в политической силе, уже более 18 тыс. семей получили льготную ипотеку за время работы этой программы. Больше половины из них – это военнослужащие, работники сектора безопасности и ветераны.

Однако команда партийцев "Слуги Народа" и ее глава Елена Шуляк также продолжают работать дальше над увеличением доступности "еОсели". В прошлом году переселенцы получили возможность брать в ипотеку жилье возрастом до 10 лет, а не до 3-х, как было до этого. "Это изменение, на которое я лично неоднократно указывала и которое дало возможность приобрести относительно недорогую недвижимость на вторичном рынке в регионах. Но мы считаем, что и этого недостаточно, именно поэтому партия "Слуга Народа" продолжает выступать и за уменьшение первоначального взноса с 20% до 15% и снижение ипотечной ставки с 7% до 3%", – резюмирует Елена Шуляк.

