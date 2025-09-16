У Раді пропонують звільняти від мобілізації тих, хто поселив у себе ВПО

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонують отримувати відстрочку усім тим, хто надасть заяву від двох осіб зі статусом ВПО, про те, що військовозобов'язаний надав їм безоплатно житло для проживання

Як передає RegioNews, відповідний законопроєкт №14037 опублікований на сайті Верховної Ради України.

За словами автора документа Георгія Мазурашу, внутрішньо переміщені особи часто звертаються зі скаргами на житлові проблеми.

"Співгромадяни зазначають, що, за їх спостереженнями, в різних регіонах є житло, яке тимчасово не експлуатується власниками і яке могли би надавати для проживання ВПО, якби держава забезпечила певні реалістичні стимули для власників такого житла. Зокрема, пропонують передбачити, що якщо військовозобов’язані надають наявне житло на безкоштовній основі для постійного або тимчасового проживання двом або більше громадянам України зі статусом внутрішньо переміщених осіб, таким громадянам надати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації", – йдеться у пояснювальній записці до закону.

