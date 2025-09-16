Зеленский назвал условие, при котором возможно прекращение войны

Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным способом прекращения боевых действий в Украине является получение четких гарантий безопасности, в частности от США

Об этом он сообщил в интервью Sky News, передает RegioNews.

По словам Зеленского, только при проявлении смелости со стороны президента США Дональда Трампа можно завершить войну.

Глава государства выразил надежду, что премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита Трампа подробно обсудит с ним вопросы обеспечения будущего Украины.

Зеленский подчеркнул, что конкретный документ с гарантиями безопасности должен быть подписан еще до завершения войны.

"Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", - подчеркнул президент.

Также Зеленский считает, что Трамп может предоставить Украине необходимое количество средств противовоздушной обороны, ведь "в США их достаточно".

Напомним, недавно специальный представитель президента США Кит Келлог встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. В ходе встречи стороны обсудили гарантии безопасности для Украины и практические шаги по их усилению.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможности прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным из-за глубокой личной розни между ними.

