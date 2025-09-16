10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
02:30  16 сентября
В Украине изменились цены на овощи: что стало дороже
16 сентября 2025, 09:47

Зеленский назвал условие, при котором возможно прекращение войны

16 сентября 2025, 09:47
Фото: Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным способом прекращения боевых действий в Украине является получение четких гарантий безопасности, в частности от США

Об этом он сообщил в интервью Sky News, передает RegioNews.

По словам Зеленского, только при проявлении смелости со стороны президента США Дональда Трампа можно завершить войну.

Глава государства выразил надежду, что премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита Трампа подробно обсудит с ним вопросы обеспечения будущего Украины.

Зеленский подчеркнул, что конкретный документ с гарантиями безопасности должен быть подписан еще до завершения войны.

"Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", - подчеркнул президент.

Также Зеленский считает, что Трамп может предоставить Украине необходимое количество средств противовоздушной обороны, ведь "в США их достаточно".

Напомним, недавно специальный представитель президента США Кит Келлог встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. В ходе встречи стороны обсудили гарантии безопасности для Украины и практические шаги по их усилению.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможности прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным из-за глубокой личной розни между ними.

Читайте также: И костюм, и встреча совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев в Трамп

РФ ночью запустила в Украину 113 беспилотников: силы ПВО обезвредили 89
16 сентября 2025, 09:39
Россияне ударили по общежитию в центре Славянска
16 сентября 2025, 09:12
Россия ударила по Запорожью с РСЗО "Торнадо-С": повреждены десятки домов
16 сентября 2025, 08:41
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
В Киеве аферист женился на умершей киевлянке и забрал ее квартиру
16 сентября 2025, 11:35
В Ужгороде ночью произошел пожар в больнице: погиб пациент
16 сентября 2025, 11:28
В Одессе разоблачили группу мошенников, которые выдавали себя за волонтеров и обманывали военных
16 сентября 2025, 11:13
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
16 сентября 2025, 10:59
Ночная атака на Запорожье: количество пострадавших увеличилось
16 сентября 2025, 10:55
COVID-19 в Украине: за неделю – 19 смертей и почти 15 тысяч новых случаев
16 сентября 2025, 10:44
В Житомирской области задержали агента РФ, совершившего теракт с гибелью человека
16 сентября 2025, 10:32
Ночная атака дронами на Киевщину: повреждено более 20 автомобилей и дома
16 сентября 2025, 10:15
СБУ будет проводить масштабные меры безопасности во Львове
16 сентября 2025, 10:06
Похитил выручку и скрылся в гостинице: в Житомире задержали вора-стажера
16 сентября 2025, 09:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
