Трамп объяснил, что мешает Путину и Зеленскому сесть за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможности прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным из-за глубокой личной вражды между ними

Об этом Трамп сказал журналистам в воскресенье, 14 сентября, передает RegioNews.

"Ненависть между Зеленским и Путиным – непостижима", – заявил он.

Трамп признал, что война России против Украины оказалась гораздо сложнее, чем он ожидал.

"Я думал, что эта будет для меня легкой. Но это оказалось тяжело", – сказал американский лидер.

Президент США вновь заявил, что во время своей каденции якобы остановил семь войн, но подчеркнул, что ситуация с Украиной исключительно сложна именно из-за личного конфликта между лидерами двух стран.

Он выразил сомнения в эффективности прямых переговоров между Киевом и Москвой. На вопрос о возможности трехстороннего саммита Трамп ответил, что формат встречи не имеет значения.

"Они ненавидят друг друга так сильно, что почти не могут разговаривать", – сказал Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "еще не готовы" к личной встрече.

