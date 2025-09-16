08:20  16 вересня
Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес
02:30  16 вересня
В Україні змінились ціни на овочі: що стало дорожче
02:00  16 вересня
Ведуча Катерина Осадча зізналась, чи хоче її старший син повертатися в Україну
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2025, 09:47

Зеленський назвав умову, за якої можливе припинення війни

16 вересня 2025, 09:47
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиним способом припинити бойові дії в Україні є отримання чітких гарантій безпеки, зокрема від США

Про це він повідомив у інтерв’ю Sky News, передає RegioNews.

За словами Зеленського, лише за умови прояву сміливості з боку президента США Дональда Трампа можна завершити війну.

Глава держави висловив надію, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер під час візиту Трампа детально обговорить із ним питання забезпечення майбутнього України.

Зеленський наголосив, що конкретний документ із гарантіями безпеки має бути підписаний ще до завершення війни.

"Перш ніж ми закінчимо війну, я дійсно хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу... мати документ, який підтримають США і всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа", – підкреслив президент.

Також Зеленський вважає, що Трамп може надати Україні необхідну кількість засобів протиповітряної оборони, адже "в США їх достатньо".

Нагадаємо, нещодавно спеціальний представник президента США Кіт Келлог зустрівся із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим. Під час зустрічі сторони обговорили гарантії безпеки для України та практичні кроки для їх посилення.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений у можливості прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним через глибоку особисту ворожнечу між ними.

Читайте також: І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Україна РФ США війна гарантії безпеки Зеленський Володимир
РФ вночі запустила на Україну 113 безпілотників: сили ППО знешкодили 89
16 вересня 2025, 09:39
Росіяни вдарили по гуртожитку у центрі Слов'янська
16 вересня 2025, 09:12
Росія вдарила по Запоріжжю з РСЗВ "Торнадо-С": пошкоджено десятки будинків
16 вересня 2025, 08:41
Всі новини »
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
Нічна атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
16 вересня 2025, 10:55
COVID-19 в Україні: за тиждень – 19 смертей та майже 15 тисяч нових випадків
16 вересня 2025, 10:44
На Житомирщині затримали агента РФ, який вчинив теракт із загибеллю людини
16 вересня 2025, 10:32
Нічна атака дронами на Київщину: пошкоджено понад 20 автівок і будинки
16 вересня 2025, 10:15
СБУ проводитиме масштабні безпекові заходи у Львові
16 вересня 2025, 10:06
Викрав виторг і сховався в готелі: у Житомирі затримали крадія-стажера
16 вересня 2025, 09:56
РФ вночі запустила на Україну 113 безпілотників: сили ППО знешкодили 89
16 вересня 2025, 09:39
Під Києвом "Шахед" влучив у склад: чорний дим видно над столицею
16 вересня 2025, 09:15
Росіяни вдарили по гуртожитку у центрі Слов'янська
16 вересня 2025, 09:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »