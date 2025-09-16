Зеленський назвав умову, за якої можливе припинення війни

Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиним способом припинити бойові дії в Україні є отримання чітких гарантій безпеки, зокрема від США

Про це він повідомив у інтерв’ю Sky News, передає RegioNews.

За словами Зеленського, лише за умови прояву сміливості з боку президента США Дональда Трампа можна завершити війну.

Глава держави висловив надію, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер під час візиту Трампа детально обговорить із ним питання забезпечення майбутнього України.

Зеленський наголосив, що конкретний документ із гарантіями безпеки має бути підписаний ще до завершення війни.

"Перш ніж ми закінчимо війну, я дійсно хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу... мати документ, який підтримають США і всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа", – підкреслив президент.

Також Зеленський вважає, що Трамп може надати Україні необхідну кількість засобів протиповітряної оборони, адже "в США їх достатньо".

Нагадаємо, нещодавно спеціальний представник президента США Кіт Келлог зустрівся із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим. Під час зустрічі сторони обговорили гарантії безпеки для України та практичні кроки для їх посилення.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений у можливості прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним через глибоку особисту ворожнечу між ними.

