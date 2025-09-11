Келлог обсудил с Умеровым в Киеве гарантии безопасности для Украины
Специальный представитель президента США Кит Келлог встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook Умерова.
"В Киеве состоялась встреча со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Поблагодарил за его работу и личную преданность делу укрепления безопасности Украины", – говорится в сообщении.
В ходе встречи стороны обсудили гарантии безопасности для Украины и практические шаги по их усилению.
Отдельное внимание было уделено инициативе PURL, позволяющей финансировать закупки вооружения у США.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что войну в Украине сложно завершить из-за розни Зеленского и Путина. Несмотря на это, американский лидер считает, что конфликт все-таки удастся урегулировать.