19:59  11 сентября
В Сумской области погиб известный украинский актер
19:31  11 сентября
В Киеве полиция расследует убийство женщины и ее несовершеннолетней дочери
15:14  11 сентября
Завтра в Украине похолодает до +16 градусов
11 сентября 2025, 23:39

Келлог обсудил с Умеровым в Киеве гарантии безопасности для Украины

11 сентября 2025, 23:39
фото: facebook.com/rustemumerov
Специальный представитель президента США Кит Келлог встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook Умерова.

"В Киеве состоялась встреча со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Поблагодарил за его работу и личную преданность делу укрепления безопасности Украины", – говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили гарантии безопасности для Украины и практические шаги по их усилению.

Отдельное внимание было уделено инициативе PURL, позволяющей финансировать закупки вооружения у США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что войну в Украине сложно завершить из-за розни Зеленского и Путина. Несмотря на это, американский лидер считает, что конфликт все-таки удастся урегулировать.

11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
