Келлог обсудил с Умеровым в Киеве гарантии безопасности для Украины

фото: facebook.com/rustemumerov

Специальный представитель президента США Кит Келлог встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook Умерова.

"В Киеве состоялась встреча со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Поблагодарил за его работу и личную преданность делу укрепления безопасности Украины", – говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили гарантии безопасности для Украины и практические шаги по их усилению.

Отдельное внимание было уделено инициативе PURL, позволяющей финансировать закупки вооружения у США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что войну в Украине сложно завершить из-за розни Зеленского и Путина. Несмотря на это, американский лидер считает, что конфликт все-таки удастся урегулировать.