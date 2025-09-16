Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 16 сентября российская армия атаковала Украину 113-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 9:00 ПВО сбила или подавила 89 вражеских дронов Shahed, "Гербера" и других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА в шести локациях и падение обломков в двух. В воздухе оставались еще два вражеских беспилотника.

Кроме того, около полуночи россияне обстреляли Запорожье десятью снарядами РСЗО "Торнадо-С".

Напомним, в Запорожье в результате обстрела погиб мужчина, еще 13 человек получили ранения, среди них - двое детей в возрасте 4 и 17 лет. Повреждены не менее 10 многоэтажек и 12 частных домов.