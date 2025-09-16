08:20  16 сентября
16 сентября 2025, 09:12

Россияне ударили по общежитию в центре Славянска

16 сентября 2025, 09:12
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Утром 16 сентября российские военные атаковали дронами нежилое общежитие в Славянске Донецкой области

Об этом сообщил начальник Славянской МВА Вадим Лях, передает RegioNews.

"Попадание в нежилое общежитие в центральной части города", – говорится в сообщении.

Россияне ударили по общежитию двумя дронами типа "Герань-2".

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью 16 сентября в результате атаки вражеского беспилотника в Киевской области возник пожар на автостоянке торгового центра. Россияне вторично ударили по месту, когда там работали спасатели.

