Елена Шуляк рассказала, как украинцам получить психологическую помощь рядом с домом

фото: rbc.ua

В различных регионах Украины уже открыто 287 центров жизнестойкости – это безопасные и доступные пространства, где каждый украинец может бесплатно обратиться за психологической или социальной помощью. Центры работают в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", которую инициировала Первая леди Елена Зеленская.

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народу", народный депутат Елена Шуляк.

По ее словам, в центрах жизнестойкости украинцы могут получить психологические консультации – как индивидуальные, так и групповые. Специалисты помогают справляться с тревожностью, ПТСР, пережить утрату, адаптироваться к новым обстоятельствам. Кроме того, сотрудники центров консультируют по вопросам оформления социальной помощи, предоставления статуса внутренне перемещенных лиц, поиска жилья и работы в громаде. Они координируют взаимодействие с другими государственными структурами и благотворительными организациями, которые предоставляют гуманитарную помощь. В центрах жизнестойкости также проводятся обучающие мероприятия для взрослых и детей – тренинги, группы взаимоподдержки, занятия для детей и подростков (арттерапия, сказкотерапия и т.д.).

Одной из составляющих работы центров, по словам Елены Шуляк, являются мероприятия по поддержке украинских семей (семейные консультации, обучение и др.), координация волонтерских инициатив в громадах. Также там действует программа "Помощник ветерана" – поддержка тех, кто возвращается с фронта, в вопросах работы, лечения или адаптации к гражданской жизни.

В партии "Слуга Народу" также сообщили, что обратиться в центр очень просто: на первом этапе человек общается с менеджером, который помогает определить его потребности. Затем – консультируется со специалистом, который либо сам оказывает помощь, либо направляет к соответствующей службе или на занятие.

Глава партии отметила, что такие пространства создаются с заботой о комфорте и доступности: в них есть зоны ожидания, условия для маломобильных людей, игровые уголки для детей.

"В условиях войны ментальная поддержка очень важна. Центры жизнестойкости помогают людям не оставаться наедине со своими переживаниями, учат преодолевать трудности и находить внутреннюю опору. Каждый центр – это место, где работают профессиональные специалисты, волонтеры, координаторы, которые могут провести беседу, организовать мероприятие, помочь заполнить документы или просто выслушать", – рассказывает Елена Шуляк.