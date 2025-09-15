12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
10:11  15 вересня
У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його в ДТП
08:20  15 вересня
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
15 вересня 2025, 13:19

"єОселя" стала доступніша для ВПО та мешканців прифронтових громад

15 вересня 2025, 13:19
фото: rbc.ua
Держава зробила доступнішою програму "єОселя" – нардеп Шуляк

Держава розширила можливості державної іпотечної програми "єОселя", зробивши її більш доступною для переселенців та тих українців, які проживають у прифронтових громадах.

Про це заявила голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.

"Житло – це не розкіш, а базова потреба кожної людини. Вся українська влада – Президент, уряд, парламент, партія "Слуга Народу", регіональна влада – сфокусовані на тому, щоб допомогти нашим громадянам, їхнім сім'ям вирішити житлове питання, насамперед це стосується наших військових, усіх, хто долучений до оборони країни, всіх тих, у кого пошкоджене та втрачене житло через війну. Саме тому держава за завданням Президента Володимира Зеленського запустила дієві програми: "єОселя", а також "єВідновлення", до створення якої ми з командою доклали чимало зусиль, і вже понад 35 млрд грн українці отримали як компенсацію за знищене чи пошкоджене житло. Україна продовжує відбудовуватися… навіть у найважчі воєнні часи. Ці програми – не лише про квадратні метри. Це про повернення впевненості, що у кожної родини буде свій дім", – зазначила Олена Шуляк і додала, що вона наразі зі "Слугою Народу" також працює над реформуванням усієї житлової політики, щоб створити сучасну та справедливу систему.

Відтепер при купівлі помешкання за "єОселею" держава покриватиме до 70% першого внеску за іпотекою (однак не більше 30% вартості житла); відшкодовуватиме до 70% компенсації щомісячних платежів протягом першого року кредитування та до 40 тис. грн надасть на супутні витрати (комісії, збори, страхові платежі).

Такі зміни, зазначають у партії "Слуга Народу", запрацювали з 10 вересня. І стосуються житла, яке коштує до 2 млн грн та не старше певного віку: для ВПО в Києві та обласних центрах – не старше 10 років, в інших населених пунктах – не старше 20 років; для жителів у прифронтових громадах – до 10 років на таких же територіях та до 3 років поза їхніми межами.

Загалом, додають у політичній силі, вже понад 18 тис. родин отримали пільгову іпотеку за час роботи цієї програми. Більше половини з них – це військовослужбовці, працівники сектору безпеки та ветерани.

Однак команда партійців "Слуги Народу" та її очільниця Олена Шуляк також продовжують працювати надалі над збільшенням доступності "єОселі". Торік переселенці отримали змогу брати в іпотеку житло віком до 10 років, а не до 3-х, як було до цього. "Це зміна, на яку я особисто неодноразово вказувала та яка дала змогу придбати відносно недорогу нерухомість на вторинному ринку в регіонах. Але ми вважаємо, що й цього недостатньо, саме тому партія "Слуга Народу" продовжує виступати й за зменшення початкового внеску з 20% до 15% та зниження іпотечної ставки з 7% до 3%", – резюмує Олена Шуляк.

Раніше Олена Шуляк розповіла, як українцям отримати психологічну допомогу поруч із домом. Для цього у різних регіонах України вже відкрито 287 центрів життєстійкості.

15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
07 серпня 2025
