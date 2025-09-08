10:22  08 сентября
08 сентября 2025, 11:07

3 миллиона сразу: в Минобороны изменили порядок выплат семьям погибших защитников

08 сентября 2025, 11:07
Иллюстративное фото
В Министерстве обороны Украины обновили порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) военных ВСУ в период военного положения. Стало известно, кого коснутся новые правила

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Новые правила будут применяться к случаям гибели, официально удостоверенным актовой записью о смерти, начиная с 1 сентября 2025 года. Для членов семей погибших, смерть которых указана к этой дате, порядок и сроки выплат остаются без изменений.

Согласно изменениям, общий размер единовременного пособия остается неизменным - 15 миллионов гривен. Выплата части в размере 3 миллионов гривен будет производиться немедленно. Остальные 12 миллионов гривен будут выплачиваться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику.

"Введение равномерного графика выплат усиливает плановость и устойчивость системы поддержки одновременно сохраняя срочную часть помощи для покрытия первоочередных потребностей семей украинских воинов", - говорят в Министерстве обороны.

Напомним, ранее правительство разрешило мужчинам в возрасте 18-22 лет беспрепятственно уезжать за границу. Важно, что это касается абсолютно всех граждан, подпадающих под эту возрастную категорию.

