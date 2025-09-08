В Украине изменили правила международных перевозок

иллюстративное фото: из открытых источников

С 10 сентября в Украине вступают в действие обновленные правила регистрации в системе єЧерга для водителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Как сообщили в ведомстве, теперь не нужно подавать заявку в модуль "18-60" (известный как "Шлях").

С 8:00 10 сентября система есть єЧерга будет работать как единое окно. То есть, перевозчик или водитель будут заполнять данные один раз, во время бронирования места в онлайн-очереди для пересечения границы.

Данные о водителе будут проверяться Государственной пограничной службой Украины на основе очереди. Со своей стороны система єЧерга будет верифицировать все данные с лицензионным делом перевозчика, имеющимся в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности (ЕКИС).

К выезду допускаются только водители, которые:

внесены в электронный кабинет перевозчика в ЕКИС Укртрансбезопасности;

имеют актуальные паспортные данные, совпадающие с загранпаспортом;

используют именно тот загранпаспорт, который внесен в ЕЧЕРГ и ЕКИС Укртрансбезопасности.

