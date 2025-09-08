13:05  08 сентября
Трагедия в Кривом Роге: полицейский застрелился в служебном авто
16:25  08 сентября
Мать выбросила из окна: в Одессе возле дома нашли мертвого младенца
14:59  08 сентября
В Харькове в квартиру залетели более 200 летучих мышей
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2025, 18:59

В Украине изменили правила международных перевозок

08 сентября 2025, 18:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С 10 сентября в Украине вступают в действие обновленные правила регистрации в системе єЧерга для водителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Как сообщили в ведомстве, теперь не нужно подавать заявку в модуль "18-60" (известный как "Шлях").

С 8:00 10 сентября система есть єЧерга будет работать как единое окно. То есть, перевозчик или водитель будут заполнять данные один раз, во время бронирования места в онлайн-очереди для пересечения границы.

Данные о водителе будут проверяться Государственной пограничной службой Украины на основе очереди. Со своей стороны система єЧерга будет верифицировать все данные с лицензионным делом перевозчика, имеющимся в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности (ЕКИС).

К выезду допускаются только водители, которые:

  • внесены в электронный кабинет перевозчика в ЕКИС Укртрансбезопасности;
  • имеют актуальные паспортные данные, совпадающие с загранпаспортом;
  • используют именно тот загранпаспорт, который внесен в ЕЧЕРГ и ЕКИС Укртрансбезопасности.

Ранее в ГПСУ рассказали, увеличился ли пассажиропоток после разрешения выезда мужчинам 18-22 лет. Как известно, 27 августа Кабинет министров Украины обнародовал постановление, разрешающее мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать границу во время военного положения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина перевозчики правила экономика граница
Украинский производитель дронов инвестирует в британское производство
07 сентября 2025, 18:48
Польские фермеры блокируют движение грузовиков на границе с Украиной
06 сентября 2025, 13:53
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Известный бренд лекарственных средств прокомментировал слухи о выходе с украинского рынка
08 сентября 2025, 19:23
Вражеские дроны и артиллерия атаковали Днепропетровщину: есть раненые и разрушения
08 сентября 2025, 19:18
В Николаеве в теплосети нашли мумифицированное тело
08 сентября 2025, 19:07
Водителей просят не пользоваться одной из дорог в Харьковской области
08 сентября 2025, 18:53
Школы под землей: в Харьковской области открыли еще два заведения
08 сентября 2025, 18:45
На Прикарпатье в аварии погиб подросток
08 сентября 2025, 18:35
Завтра в Украине будет тепло, но возможны дожди
08 сентября 2025, 18:33
Россияне атаковали FPV-дроном спасателей на Днепропетровщине
08 сентября 2025, 18:29
В Харькове задержан мужчина, изнасиловавший несовершеннолетнюю на кладбище
08 сентября 2025, 18:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »