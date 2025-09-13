Польша изменила правила выплат украинцам

иллюстративное фото: из открытых источников

Теперь «800+» будут получать только те, кто работает или чьи дети учатся в польской школе (кроме людей с инвалидностью)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РАР.

Новое законодательство предусматривает, что право на эти выплаты будет связано с профессиональной деятельностью и обучением детей в польской школе, за исключением, например, людей с инвалидностью. Кроме того, право на выплаты будет связано с получением иностранцами не менее 50% минимальной заработной платы.

Власти ежемесячно будут проверять, работают ли украинцы, и если нет, то выплата 800+ для них будет приостановлена. Дополнительно будут проверять, не уехал ли украинец из Польши.

Как сообщалось, в Польше фиксируют резкий рост пересечения границы юношей из Украины. По данным польских пограничников, этот показатель вырос в 12 раз.