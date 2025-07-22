Елена Шуляк: Парламент дал "зеленый свет" масштабной реформе жилья

фото: Елена Шуляк

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который запускает реформу жилищной политики. За принятие этого законопроекта наше государство получит 300 млн евро по программе Ukraine Facility, согласно которой Украине предоставляется всего 50 млрд евро от ЕС

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк, передает RegioNews.

По ее словам, речь идет о законопроекте "Об основных принципах жилищной политики", внесенном в парламент еще в январе. Это базовый документ, который открывает двери к масштабной жилищной реформе. Главная цель и главное изменение – отменить устаревший Жилищный кодекс 1983 года, ведь он уже давно не эффективен и не решает никаких задач.

"Более 600 тыс. украинцев десятилетиями стоят в квартирных очередях, и это данные только на 2015 год. А война еще существенно углубила эту проблему, поскольку у нас колоссальное количество ВПЛ, которые также нуждаются в улучшении жилищных условий", – объяснила Елена Шуляк.

Глава партии "Слуга Народа" также сообщила, что для доработки законопроекта по ее инициативе была проведена серия широких публичных консультаций с участием общественных организаций, профильных экспертов, международных организаций и непосредственно получателей услуги – граждан. В целом в консультациях приняли участие более тысячи желающих со всей Украины. Тогда же определили ключевые проблемы жилищной политики – недоступное и некачественное жилье, нехватка жилья для ВПЛ и ветеранов, неурегулированный рынок аренды. А также разработали рекомендации, которые, оформив в отчет, передали Кабмину.

Олена Шуляк предостерегла, что во время обсуждения документа звучала дезинформация, будто "законопроект украл жилье у военных", и назвала факты, опровергающие этот миф. Она подчеркнула, что документ не отменяет права военнослужащих на получение жилья и не содержит норм об их выселении после службы.

По ее словам, вопрос жилья для военных является приоритетным и будет урегулировано отдельно – специальным законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Также она подчеркнула, что статья 12 законопроекта предусматривает возможность урегулирования вопросов служебного жилья для военных, полицейских и других категорий специальными законами – то есть этот вопрос вынесен за пределы общего регулирования.

В партии "Слуга Народа" отметили, что реформа жилищной политики предусматривает, что людям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставят эффективные инструменты наконец получить это жилье. Это будет ряд доступных финансово-кредитных механизмов, перезапуск инструмента жилищно-строительных кооперативов, а также государственно-частное партнерство. Речь идет, пояснила парламентарий, о так называемых операторах доступного жилья.

"Это то, что касается получения жилья в собственность. Для тех граждан, чьи доходы этого не позволят, будут внедрены два формата временного жилья – социальная аренда и аренда с правом выкупа. Оба механизма уже много лет эффективно работают в ЕС, и мы максимально адаптируем их под украинские реалии так, чтобы это действительно работало и максимально эффективно закрывало потребность в жилье. В частности, будет и временное служебное жилье", – объяснила Олена Шуляк.

Глава партии "Слуга Народа" пояснила, что жилье, которое можно взять в социальную аренду, будет предоставляться из государственного и муниципального фондов социального жилья. Этот фонд будут создавать, и он должен быть на миллионы квадратных метров.

"Это будет и новое жилье, которое будет строиться за государственный счет, и государственно-частное партнерство, но главное, что мы сможем таким образом наконец достроить все наши долгострои – следствие деятельности недобросовестных застройщиков и не только. Законопроект о фонде социального жилья, где все это будет прописано, уже готовится. Следующим, финальным, будет законопроект об управлении этим фондом", – сообщила Олена Шуляк.

Ранее в партии "Слуга Народа" сообщали, что общий экономический и антикоррупционный эффект цифровизации уже превысил 66 млрд грн.