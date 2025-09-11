Суд Киева оставил в СИЗО отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича

фото: pravda.com.ua

Печерский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей отца детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Известно, что защита просил любую меру, не связанную с содержанием под стражей, поскольку у Магамедрасулова-старшего есть заболевания, с которыми не рекомендуется отправлять под стражу.

Также дочь задержанного просила суд разрешить отцу жить у нее.

Суд не согласился с аргументами защиты, но обязал предоставить подозреваемому медицинскую помощь.

Сентябрь Магамедрасулов, как и его сын, более 50 дней находится в СИЗО. Перед этим 65-летнего мужчину раздели догола для проверки.

Напомним, Руслан Магамедрасулов – руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, координирующий в Днепре деятельность Бюро в прифронтовых регионах. В СБУ утверждают, что чиновник "имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ".

Как сообщалось, по данным журналистов издания "Украинская правда", Магамедрасулов, подозреваемый в госизмене, был ключевым по делу друга президента Миндича.