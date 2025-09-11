19:59  11 сентября
В Сумской области погиб известный украинский актер
19:31  11 сентября
В Киеве полиция расследует убийство женщины и ее несовершеннолетней дочери
15:14  11 сентября
Завтра в Украине похолодает до +16 градусов
11 сентября 2025, 21:12

Суд Киева оставил в СИЗО отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича

11 сентября 2025, 21:12
фото: pravda.com.ua
Печерский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей отца детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Известно, что защита просил любую меру, не связанную с содержанием под стражей, поскольку у Магамедрасулова-старшего есть заболевания, с которыми не рекомендуется отправлять под стражу.

Также дочь задержанного просила суд разрешить отцу жить у нее.

Суд не согласился с аргументами защиты, но обязал предоставить подозреваемому медицинскую помощь.

Сентябрь Магамедрасулов, как и его сын, более 50 дней находится в СИЗО. Перед этим 65-летнего мужчину раздели догола для проверки.

Напомним, Руслан Магамедрасулов – руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, координирующий в Днепре деятельность Бюро в прифронтовых регионах. В СБУ утверждают, что чиновник "имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ".

Как сообщалось, по данным журналистов издания "Украинская правда", Магамедрасулов, подозреваемый в госизмене, был ключевым по делу друга президента Миндича.

суд НАБУ Киев СИЗО Магамедрасулов
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
