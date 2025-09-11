Киевской застройщице Владиславе Молчановой назначили 100 млн грн залога

иллюстративное фото: из открытых источников

Перед этим в поддержку находящейся под следствием НАБУ скандальной застройщицы Владиславы Молчановой пришли неизвестные мужчины в военной форме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал Bankova Mail.

"Застройщицы Влади Молчановой определили 100 млн грн залога", – говорится в сообщении.

Также суд обязал ее:

прибывать по каждому требованию;

сообщать об изменении места жительства;

удерживаться под общением с другими подозреваемыми по этому делу и свидетелями;

сдать на хранение загранпаспорта.

Напомним, НАБУ официально вручило подозрение известной столичной застройке Владиславе Молчановой. Ее обвиняют в причастности к незаконному завладению и легализации около 18 гектаров государственной земли в районе Кольцевой автодороги в Киеве, где расположен рынок "Столичны".

По версии следствия, Молчанова вместе с другими лицами организовала схему, в рамках которой государственные земли были распылены на несколько участков и на основании мнимых сделок проданы трем обществам, связанным с застройщиком. Это дело находится на контроле НАБУ и САП.

Подозрение было вручено в рамках уголовного производства, что касается бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко, который, по информации следствия, был одним из участников схемы.