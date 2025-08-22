09:35  22 августа
22 августа 2025, 10:35

Сотрудника НАБУ и его отца разоблачили в незаконных сделках с РФ: новые детали по делу

22 августа 2025, 10:35
Фото: Офис Генерального прокурора
Правоохранители продолжают проверять новые данные по делу о возможной незаконной деятельности должностного лица НАБУ и его отца

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Органы досудебного расследования получили новые материалы по вероятной незаконной деятельности одного из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ. Его подозревают в том, что вместе с отцом он мог быть причастен к организации торговли с РФ.

В материалах следствия идет речь о возможных контактах подозреваемых с гражданами иностранного государства. Часть этих связей могла носить коммерческий характер. Кроме того, проверяется информация о коммуникациях с представителями иностранных компаний, политическими деятелями, а также лицами, которые могут находиться на временно оккупированной территории Украины.

Часть сведений следователи получили при анализе электронных носителей и средств связи. Остальные данные стали известны после проведения процессуальных действий. В настоящее время собранные доказательства прорабатываются, и по результатам анализа могут быть приняты соответствующие процессуальные решения.

В Офисе Генерального прокурора уточняют, что производство касается только действий конкретных лиц и не имеет отношения к работе государственных органов в целом. Расследование продолжается, правоохранители проводят необходимые следственные мероприятия с тем, чтобы установить все детали дела и привлечь к ответственности причастных.

Ранее сообщалось, в Черкасской области осудили двух российских агентов, причастных к серии поджогов. Они были задержаны осенью прошлого года сразу после совершения преступлений.

