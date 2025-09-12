16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
На Житомирщині під час пожежі загинув чоловік
Детектива НАБУ Магамедрасулова залишили під вартою до 21 жовтня

Фото: ЦПК
Суддя Печерського суду Києва Олег Білоцерківець задовольнив клопотання прокуратури і залишив під вартою співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова. Термін перебування за ґратами продовжили до 21 жовтня

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Захист просив будь-який захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

У 2014 році Магамедрасулов переніс інсульт, а в березні і травні цього року він переніс складні операції на мозку.

Як зазначає Центр протидії корупції, Руслан Магамедрасулов, як і його батько, більше 50 днів перебуває за ґратами. СБУ досі не навела твердих доказів у справі і безпідставно утримує обох у СІЗО.

"Суди, СБУ та прокуратура позбавили Магамедрасулова права на апеляцію. Його намагаються утримувати в заручниках у СІЗО, а судді їм в цьому підігрують", – кажуть у ЦПК.

Як відомо, напередодні Печерський суд задовольнив клопотання прокуратури і залишив під вартою батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Нагадаємо, у липні співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова викрили на можливих зв'язках із Росією та незаконній торгівлі технічною коноплею. За даними слідства, він координував роботу Бюро у Дніпропетровській та Запорізькій областях і налагоджував контакти з представниками країни-агресора.

Нещодавно в Офісі Генпрокрора розповіли про нові матеріали у справі щодо ймовірної незаконної діяльності Магамедрасулова та його батька.

Водночас, за даними журналістів видання "Українська правда", співробітник НАБУ, підозрюваний у держзраді, був ключовим у справі друга президента Тимура Міндіча.

Читайте також: Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП

"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
