Фото: СБУ

Были задержаны два прокремлевских агитатора, которые действовали в Харькове и Запорожье

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Злоумышленники оправдывали военные преступления российских военных и ожидали полной оккупации восточных и южных регионов Украины.

По материалам следствия, во время своей деятельности фигуранты распространяли антиукраинские сообщения в тематических группах Телеграмм-каналов. В Запорожье задержан 60-летний владелец местной юридической фирмы, который в сети призвал оккупантов убивать украинцев и захватывать территории государства. Во время задержания мужчина пытался укрыться под кроватью в собственной квартире.

В Харькове разоблачили 54-летнего работника городской полиграфической компании. Он публично восхвалял оккупационные формирования рф и надеялся на захват прифронтового города. Доказательства его деятельности были обнаружены из-за публикаций во вражеском чат-боте Сергея Лебедева, известного под псевдонимом "Лохматый", который скрывается в Донецке и сотрудничает с российскими спецслужбами.

Обыски проводились в Харькове и Запорожье

Во время обысков в задержанных изъяли смартфоны и компьютерную технику с доказательствами противоправных действий. Лингвистическая экспертиза подтвердила информационно-подрывную деятельность фигурантов в пользу рф.

Следователи сообщили им о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдывание вооруженной агрессии рф, глорификация ее участников. Задержанные находятся под стражей, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Донецкой области СБУ задержала агента рф, который передавал координаты ремонтных баз ВСУ. Его задачей было корректировать удары по позициям украинских войск на Краматорском направлении.