15:14  03 сентября
В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
15:01  03 сентября
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
13:59  03 сентября
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
03 сентября 2025, 17:25

СБУ задержала двух прокремлевских агитаторов: распространяли антиукраинские сообщения в сети

03 сентября 2025, 17:25
Фото: СБУ
Были задержаны два прокремлевских агитатора, которые действовали в Харькове и Запорожье

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Злоумышленники оправдывали военные преступления российских военных и ожидали полной оккупации восточных и южных регионов Украины.

По материалам следствия, во время своей деятельности фигуранты распространяли антиукраинские сообщения в тематических группах Телеграмм-каналов. В Запорожье задержан 60-летний владелец местной юридической фирмы, который в сети призвал оккупантов убивать украинцев и захватывать территории государства. Во время задержания мужчина пытался укрыться под кроватью в собственной квартире.

В Харькове разоблачили 54-летнего работника городской полиграфической компании. Он публично восхвалял оккупационные формирования рф и надеялся на захват прифронтового города. Доказательства его деятельности были обнаружены из-за публикаций во вражеском чат-боте Сергея Лебедева, известного под псевдонимом "Лохматый", который скрывается в Донецке и сотрудничает с российскими спецслужбами.

Обыски проводились в Харькове и Запорожье

Во время обысков в задержанных изъяли смартфоны и компьютерную технику с доказательствами противоправных действий. Лингвистическая экспертиза подтвердила информационно-подрывную деятельность фигурантов в пользу рф.

Следователи сообщили им о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдывание вооруженной агрессии рф, глорификация ее участников. Задержанные находятся под стражей, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Донецкой области СБУ задержала агента рф, который передавал координаты ремонтных баз ВСУ. Его задачей было корректировать удары по позициям украинских войск на Краматорском направлении.

В Ровно задержали мужчину, который душил женщину и похитил сумку
03 сентября 2025, 17:16
Хотел "попить воды", а устроил разбой: в Харькове мужчина ограбил 82-летнюю женщину
03 сентября 2025, 16:11
Во Франции могли задержать бывшего заместителя председателя Харьковского облсовета Скоробагача
03 сентября 2025, 11:53
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Хотел продать технику: в Прикарпатье мужчина стал жертвой аферистов
03 сентября 2025, 18:40
В Херсоне будут судить коллаборанта, охранявшего главное управление оккупационной полиции
03 сентября 2025, 18:32
В Одесской области пограничники разоблачили нелегальное пересечение границы с участием маленького ребенка
03 сентября 2025, 17:58
В Украине стартовал набор заявок на Евровидение: какие требования к артистам
03 сентября 2025, 17:50
В Украине начало дешеветь сливочное масло: названная причина
03 сентября 2025, 17:40
Россияне обстреляли Константиновку из артиллерии, погибли 8 мирных жителей
03 сентября 2025, 17:29
В Ровно задержали мужчину, который душил женщину и похитил сумку
03 сентября 2025, 17:16
Нападали ночью и избивали: в Киеве осудили опасных грабителей
03 сентября 2025, 17:15
На Волыни у границы с Польшей нашли мертвым военнослужащего ГПСУ
03 сентября 2025, 17:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
