Педагоги, депутаты, медики: СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации

Служба безопасности совместно с Национальной полицией разоблачила действующие в разных регионах страны новые каналы уклонения от мобилизации. В результате масштабной спецоперации задержаны восемь организаторов незаконных схем

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что за денежное вознаграждение от 3,5 до 15 тысяч долларов США подозреваемые помогали военнообязанным избежать призыва в ряды ВСУ.

Киев

В столице задержан преподаватель кафедры экономических наук одного из университетов, которая организовывала фиктивное зачисление уклонистов в аспирантуру или на работу в вузе с целью получения отсрочки. В схеме также участвовал 28-летний знакомый с "выходами" в ТЦК.

Кропивницкий

Правоохранители задержали секретаршу военно-врачебной комиссии, которая выдавала призывникам повестки с месячной отсрочкой, прикрываясь необходимостью дополнительного медицинского обследования.

Черкасская область

Задержан 48-летний организатор незаконного "трансфера" уклонистов в Молдову. Людей сначала доставляли в Одессу, откуда организовывали пересечение границы.

Львовская область

Двое фигурантов предлагали услуги по нелегальному пересечению границы в ЕС в обход официальных КПП.

Черниговщина

Разоблачены два директора гимназий-депутаты местного совета, которые за деньги оформляли военнообязанных на фиктивные должности учителей.

По всем выявленным фактам злоумышленникам сообщено о подозрении.

Все фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

​​​Напомним, недавно старшему инспектору полиции из Киева сообщили о подозрении в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу. По данным следствия, правоохранитель за 6 тысяч евро с человека организовывал побег мужчин призывного возраста в Румынию.