Педагоги, депутаты, медики: СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации

Фото: СБУ
Служба безопасности совместно с Национальной полицией разоблачила действующие в разных регионах страны новые каналы уклонения от мобилизации. В результате масштабной спецоперации задержаны восемь организаторов незаконных схем

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что за денежное вознаграждение от 3,5 до 15 тысяч долларов США подозреваемые помогали военнообязанным избежать призыва в ряды ВСУ.

  • Киев

В столице задержан преподаватель кафедры экономических наук одного из университетов, которая организовывала фиктивное зачисление уклонистов в аспирантуру или на работу в вузе с целью получения отсрочки. В схеме также участвовал 28-летний знакомый с "выходами" в ТЦК.

  • Кропивницкий

Правоохранители задержали секретаршу военно-врачебной комиссии, которая выдавала призывникам повестки с месячной отсрочкой, прикрываясь необходимостью дополнительного медицинского обследования.

  • Черкасская область

Задержан 48-летний организатор незаконного "трансфера" уклонистов в Молдову. Людей сначала доставляли в Одессу, откуда организовывали пересечение границы.

  • Львовская область

Двое фигурантов предлагали услуги по нелегальному пересечению границы в ЕС в обход официальных КПП.

  • Черниговщина

Разоблачены два директора гимназий-депутаты местного совета, которые за деньги оформляли военнообязанных на фиктивные должности учителей.

По всем выявленным фактам злоумышленникам сообщено о подозрении.

Все фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

​​​Напомним, недавно старшему инспектору полиции из Киева сообщили о подозрении в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу. По данным следствия, правоохранитель за 6 тысяч евро с человека организовывал побег мужчин призывного возраста в Румынию.

05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Что выиграл и что проиграл Путин в Пекине
