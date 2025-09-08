СБУ розкрила нові подробиці справи "крота" ФСБ у НАБУ

Фото: СБУ

Служба безпеки встановила, що затриманий у липні співробітник Центрального апарату НАБУ, який працював у секретному підрозділі "Д-2", входив до масштабної агентурної мережі ворога. Разом із ним у мережі діяли ще троє агентів, викритих раніше

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що агенти мали допуск до державної таємниці та володіли навичками конспірації. Їхнім куратором був співробітник ФСБ РФ Ігор Єгоров, який формував мережу з 2009 року.

Раніше СБУ затримала генерала СБУ Валерія Шайтанова, який за вказівкою Єгорова планував теракти і збирав розвідувальні дані для РФ. Також до мережі входив Дмитро Іванцов – колишній заступник керівника охорони Януковича, який перейшов на бік окупантів у Криму та координує підривну діяльність.

У 2024 році викрито ще одного агента – військовослужбовця Нацгвардії, який передавав ворогу інформацію про активістів, військовополонених та наслідки обстрілів.

Новий затриманий – співробітник НАБУ, завербований ФСБ ще у 2012 році, який передавав Іванцову понад 60 епізодів інформації з обмеженим доступом, включно з персональними даними українських силовиків і громадян.

Після документування злочинів "крота" СБУ та ОГП затримали його, вилучивши телефон і комп’ютерну техніку. Йому повідомлено про підозру за статтями про державну зраду та несанкціоновані дії з інформацією.

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. Інший агент – генерал Шайтанов – уже відбуває тюремний термін (його засудили на 12 років ув’язнення), а військовослужбовець Нацгвардії перебуває під вартою.

Нагадаємо, у липні співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова викрили на можливих зв'язках із Росією та незаконній торгівлі технічною коноплею. За даними слідства, він координував роботу Бюро у Дніпропетровській та Запорізькій областях і налагоджував контакти з представниками країни-агресора.

Окрім того, СБУ також повідомила про викриття "крота" ФСБ у відділі Д2 НАБУ. Йому закидали передачу закритої інформації та держзраду.

Загалом у НАБУ заявили, що обшуки провели у 15 співробітників без санкцій суду, а в САП – що СБУ перевіряє доступ до держтаємниці, що може поставити під загрозу спецоперації.

Нещодавно в Офісі Генпрокрора розповіли про нові матеріали у справі щодо ймовірної незаконної діяльності одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ та його батька.